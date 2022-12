Klasowe prezenty na święta. Ile trzeba wydać na upominki dla kolegów? Charytatywne akcje zamiast podarków

Ile wydać na świąteczny prezent w szkole?

Prezent dla kolegi z klasy nie musi być drogi. Bardziej liczy się dobry pomysł i trafienie w gusta obdarowanego. Co ciekawe, kwoty, jakie uczniowie decydują się wydać na zakup upominków na klasowe gwiazdki, są podobne do tych z minionego roku. Zgodnie z ustaleniami, jakie zapadają w szkole, prezenty kosztować mają średnio do 30 do 50 złotych.

Jak tłumaczą nauczyciele, zakupowe apetyty nastolatków osłabiła nieco sytuacja ekonomiczna:

- Zapewne w domach sporo mówi się o konieczności oszczędzania, starsze dzieci są też świadome rosnących cen i podchodzą do tematu raczej zdroworozsądkowo. Widzę to zarówno po zachowaniu uczniów, jak i mojego syna – mówi Monika, wychowawczyni jednej z klas w liceum i mama nastolatka.

Uczniowie zwykle trzymają się ustaleń i nie kupują prezentów ani wyraźnie tańszych, ani droższych.