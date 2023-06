Kinga Rydz z Olsztyna otrzyma najdroższy lek świata. Udało się zebrać pieniądze!

Kinga Rydz z Olsztyna choruje na SMA

21-miesięczna Kinga Rydz z Olsztyna cierpi na rzadką chorobę - rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Jest to choroba genetyczna, która ostatecznie prowadzi do obumierania mięśni odpowiedzialnych za ruch, połykanie i oddychanie. Bez leczenia dzieci z SMA umierają najczęściej już przed ukończeniem 2. roku życia. Ratunkiem jest podanie leku w formie jednorazowego zastrzyku. Niestety terapia genowa, zgodnie z decyzją Ministra Zdrowia od 1 września 2022 roku, refundowana jest jedynie dla dzieci poniżej szóstego miesiąca życia. Kinga była już wtedy za duża, w związku z czym rodzice musieli wziąć sprawy w swoje ręce. By ratować córeczkę, założyli internetową zbiórkę.

Zbiórka zakończona sukcesem siepomaga.pl/kinga

Wyścig z czasem