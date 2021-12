Kinga Rusin na Malediwach. Dziennikarka spędziła w podróży prawie cały rok. Na zimę znów wyjechała na rajski archipelag

"Pytacie gdzie jestem? Od kilku tygodni znowu w naszym mikro raju" - poinformowała Kinga Rusin pod ostatnim zdjęciem na Instagramie. Dziennikarka wróciła na tę samą wyspę, na której wcześniej spędziła już kilka miesięcy. To jedna z wysepek należących do archipelagu Malediwów na Oceanie Indyjskim.

Kinga Rusin na Malediwach. Wyspy popularną destynacją wśród polskich gwiazd

Malediwy to jedna z ulubionych destynacji polskich celebrytów. Niedawno egzotyczne wyspy odwiedziła też aktorka Julia Wieniawa.

Od połowy listopada pracujemy razem z Markiem z maleńkich wysp na Oceanie Indyjskim. „Biuro” jest metr od szmaragdowej wody. Bezpiecznie (mało ludzi i wszyscy regularnie badani na Covid), ciepło, pięknie i dobrze dla naszego biznesu - pisała wtedy na Instagramie do swoich obserwujących.

Kinga Rusin korzysta z możliwości, jakie daje współczesna technologia i już od lat pracuje zdalnie, dzięki czemu pasję do podróżowania może bez problemu łączyć z pracą. Dziennikarka w podróży spędziła prawie cały ostatni rok. Do maja przebywała właśnie na Malediwach.

Kinga Rusin: między Azją, Afryką i Europą

W międzyczasie Kinga Rusin odwiedziła Sri Lankę, a w czerwcu zdecydowała się wrócić do Europy - ale nie do Polski. Kolejne tygodnie spędziła w Monako i we Francji, skąd później udała się na grecką wyspę Rodos.