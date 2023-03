Kim jest Sandra Drzymalska? Zagrała w „IO” – nominowanym do Oscara filmie i zdobywcy Orła, czyli polskiego odpowiednika słynnej nagrody

Oscary dla Polaków należą do rzadkości

Oscary to nagrody, które rzadko trafiają do Polaków. Mamy na swoim koncie dwie złote statuetki. Jedną w 2013 r. wygrała „Ida” z Agatą Trzebuchowską – polską reżyserką i scenarzystką, która w filmie zadebiutowała jako aktorka nieprofesjonalna. Wcześniej złota statuetka powędrowała do Ewy Braun, która w 1994 r. została nagrodzona na scenografię. Oprócz tego mamy na swoim koncie kilka ważnych, w dużej mierze zapomnianych nominacji do prestiżowej nagrody.