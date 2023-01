Kim jest introwertyk i czym różni się od ekstrawertyka? Czy można mieć oba te typy osobowości? Sprawdź, jak je odróżnić od siebie

Różne typy osobowości

Introwersja i ekstrawersja to cechy osobowości, które są związane z kontaktami międzyludzkimi. Do psychologii wprowadził je Carl Gustav Jung w 1920 roku. Obecnie w psychologii osobowość człowieka definiowana jest za pomocą tzw. Wielkiej Piątki, do której należą:

ekstrawersja,

ugodowość,

sumienność,

neurotyczność,

otwartość na doświadczenia.

Według tej teorii stworzonej przez Paula Costę i Roberta McCrae’a nasza osobowość może przybliżać się do ekstrawersji, wtedy jesteśmy ekstrawertykami lub od niej oddalać, co oznacza, że jesteśmy introwertykami. Teoria ta zakłada więc, że są to dwa skrajne typy osobowości.

Jednak mimo to nie zawsze jest je łatwo od siebie odróżnić, ponieważ ekstrawersja może przejawiać się z różnym nasileniem, którego spektrum jest dość rozległe. Wbrew obiegowym opiniom introwertyk nie musi więc być skryty i małomówny, chociaż skrajny introwertyzm wyróżnia się właśnie takimi cechami.