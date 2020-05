Kim Dzong Un pokazał się publicznie po raz pierwszy od 20 dni - informują państwowe media Korei Północnej

- Kim Jong Un żyje i ma się dobrze. Od 13 kwietnia przebywa w rejonie Wonsan. Nie wykryto żadnych podejrzanych ruchów - powiedział CNN Moon Chung-in, główny doradca ds. Polityki zagranicznej prezydenta Korei Południowej.

Zajmująca się Koreą Północną strona internetowa 38north.org podała informację, że na zdjęciach satelitarnych widać pociąg prawdopodobnie należący do Kima, stojący na stacji w Wonsan. Pociągu nie było tam 15 kwietnia, był za to obecny 21 i 23 kwietnia. Świadczyłoby to, że przywódca Korei Płn. mógł w tym czasie przybyć do swego luksusowego ośrodka, który znajduje się właśnie w tym mieście.

Ostatnio przez ponad miesiąc Kim nie pokazywał się w mediach w 2014 roku i również wtedy jego nieobecność budziła wiele spekulacji. Później pokazano go, jak utykał na jedną nogę. Mówiło się, że w czasie tamtej nieobecności przeszedł zabieg kuracji kostki.