Kilka słów o UFO. Robert Bernatowicz: "Świat nie jest na to gotowy" [WIDEO]

Podczas festiwalu "Wibracje", swój wykład poprowadził Robert Bernatowicz - dziennikarz i prezes Fundacji Nautilus zajmującej się badaniem zjawisk niewyjaśnionych, w którym nie zabrakło tematów UFO.

Po zakończonym wykładzie, Robert Bernatowicz skomentował ostatnie wydarzenia:

Jestem w kontakcie z moimi przyjaciółmi ze Stanów, którzy są przerażeni tym wszystkim. Oni twierdzą, że wcześniej czy później dojdą do tych świadków i tych istot. To jest koniec Świata. Jak ludzie się dowiedzą, że tutaj przylatują obce istoty, że UFO to jest fakt, ja uważam, że nie jesteśmy na to gotowi - dodał Robert Bernatowicz.