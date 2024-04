Kierowca porsche musiał słono zapłacić za tę przejażdżkę

Za tę przejażdżkę kierowca porsche musiał słono zapłacić

Policjanci przypominają kierowcom, że nadmierna prędkość to najczęstsza przyczyna zdarzeń drogowych i to tych najbardziej tragicznych w skutkach. Niestety piękna pogoda sprawia, że wielu kierowców nie patrzy na licznik swojego samochodu i nie stosuje się do ograniczeń prędkości, za co ponosi dotkliwe konsekwencje.

Tak było w przypadku kierującego pojazdem marki Porsche, którego policjanci piskiej drogówki zatrzymali do kontroli w poniedziałek (29 kwietnia br.) po godz. 10.00 w miejscowości Mikosze, w gminie Orzysz. Samochód ten jechał z prędkością 124 km/h przy ograniczeniu dopuszczalnej prędkości do 50 km/h.

KPP Pisz

Za kierownicą porsche siedział 52-letni mieszkaniec Suwałk. Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym stracił prawo jazdy. Do tego ukarany został przez policjantów mandatem w wysokości 5000 zł i 15 punktami karnymi.