Kiedy wziąć ślub? Najpopularniejsze daty. Który termin wybrać na najważniejszą uroczystość? Ślubne przesądy i wierzenia

Kiedy najlepiej wziąć ślub?

Najlepsza data na ślub. Na kiedy zaplanować ceremonię?

Kiedy najlepiej wziąć ślub? Wybierz idealny dzień

Jeśli chodzi o pozostałe dni tygodnia - poniedziałek według przesądów wróży młodym zdrowie, ale są też wierzenia, że nie należy zaczynać żadnych ważnych spraw tego dnia. Zawarcie małżeństwa we wtorek ma gwarantować bogactwo, a w środę - powodzenie. Mówi się, że nie warto brać ślubu w czwartek, bo to oznacza straty materialne. Zaś piątek to według wierzeń cierpienie i zły początek. Wierzący często rezygnują ze ślubu w piątek, ponieważ według Ewangelii to dzień męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Z drugiej coraz więcej par decyduje się jednak na wesele właśnie wtedy ze względu na niższe koszty, a kapłani udzielają dyspensy państwu młodym i ich gościom.