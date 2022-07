Kiedy w Polsce auta zeroemisyjne zastąpią spalinowe? Będziesz w szoku ile lat potrzeba! Mariusz Michalak

Całkowity zakaz sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku i zastąpienie ich nieemisyjnymi to jedno z ambitnych założeń unijnego pakietu klimatycznego „Fit For 55”. Robert Wozniak

Wszystko dąży do tego, aby od 2035 roku nie można było rejestrować na obszarze UE nowego auta spalinowego, ale np. w Norwegii taki zakaz ma obowiązywać już za 3 lata. W tej chwili w Polsce samochody z napędem w pełni elektrycznym (BEV) stanowią tylko ok. 2,7 proc. wszystkich pojazdów. To czterokrotnie mniej niż średnia w Unii Europejskiej.