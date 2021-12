Kiedy rozbiera się choinkę zgodnie z tradycją? Sprawdź, jak długo może stać w domu świąteczne drzewko! Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Jak długo bożonarodzeniowa choinka będzie zdobiła wnętrze, zależy m.in. od tego, czy drzewko jest naturalne, czy wykonane z tworzywa sztucznego. Zgodnie z tradycją katolicką świąteczne choinka powinna dekorować dom przynajmniej do 6 stycznia, tj. do święta Trzech Króli. Pexels.com

Kiedy rozbiera się choinkę i do kiedy można mieć ją w domu? Wiele osób zadaje sobie to pytanie zaraz po świętach. W tradycji bożonarodzeniowej są wyznaczone konkretne daty, którymi powinniśmy się kierować, decydując o rozebraniu świątecznego drzewka. Sprawdziliśmy, kiedy według zwyczaju powinniśmy rozebrać choinkę i co można zrobić z żywym iglakiem.