Kiedy będzie można pójść do kina, a kiedy na basen? TERMINY

Przedstawiciele coraz to nowych zawodów powracają do pracy, a rząd poluzowuje obostrzenia. Od 30 maja nie trzeba nosić maseczek, a w czerwcu będzie można pójść na koncert, do kina czy na basen. Sprawdź, co będzie czynne i o czym trzeba pamiętać.

Vladimir Fedotov/ Unsplash.com