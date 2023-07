Kazimierz Dolny: najlepsze atrakcje na weekend. Zabytki, pomysły na spacery, kalendarz imprez i ceny noclegów

Historia Kazimierza Dolnego

Miasto należało do Korony, ale było de facto rządzone przez potężny ród Firlejów, który pilnował jego interesów. Kazimierz, nazywany Dolnym, dla odróżnienia od innego miasta bliżej Krakowa (dziś będącego dzielnicą starej stolicy), bogacił się szybko na handlu zbożem i do połowy XVII w. przeżywał swój złoty wiek.

To jednak inny król, Kazimierz Wielki, nadał wsi prawa miejskie i to na jego rozkaz wytyczono rynek i siatkę ulic, a także wzniesiono murowany zamek.

Chociaż miasteczko leży dziś w woj. lubelskim, historycznie Kazimierz Dolny należy do Małopolski. To norbertanki z klasztoru w podkrakowskim Zwierzyńcu nadały nazwę Kazimierz wsi, którą otrzymały od króla Kazimierza Sprawiedliwego w 1181 r.

Atrakcje Kazimierza Dolnego. Niezwykłe zabytki miasta

Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja . To jedna z najbardziej rozpoznawalnych budowli w Kazimierzu Wielkim. Obecny budynek kościoła został wzniesiony w XVI w. Szczególną uwagę warto zwrócić na organy – to najstarszy w Polsce instrument tego rodzaju, zachowujący pełną sprawność. Świątynia stanowi część Szlaku Renesansu Lubelskiego, obok kazimierskiego kościoła św. Anny i św. Ducha oraz spichlerzy miejskich.

Spichlerze Kazimierza Dolnego . W przeszłości mieszkańcy Kazimierza Dolnego bogacili się na handlu zbożem, spławianym Wisłą do wielkich miast północy i na Bałtyk. Do przechowywania cennego ziarna na brzegach rzeki w Kazimierzu wzniesiono spichlerze. Do dziś zachowało się w Kazimierzu Dolnym dziesięć budowli z XVI i XVII w. W niektórych działają hotele, w innych schroniska młodzieżowe, w jeszcze innych pensjonaty, kawiarnie, a nawet kina. Spichlerze można wygodnie oglądać w czasie spaceru Bulwarem Nadwiślańskim.

Stary cmentarz żydowski . Dawniej w Kazimierzu mieszkała liczna społeczność Żydów. W czasie II wojny światowej wyniszczyli ją Niemcy, a macewami (nagrobkami) z miejscowego kirkutu (cmentarza żydowskiego) wybrukowali sobie drogę do lokalnej siedziby gestapo. W 1984 r. wydobyte z drogi macewy wykorzystał artysta Tadeusz Augustynek do stworzenia „kazimierskiej ściany płaczu”. Przejście w jej wyrwie prowadzi na stary kirkut.

Stara Chata. To nietypowy zabytek – najstarszy w Kazimierzu Dolnym mieszkalny budynek drewniany. Kryta strzechą chata została wzniesiona jeszcze w XVIII w. Dziś wygląda niczym domek czarownicy, a kryje w sobie wygodne pokoje, w których można zamieszkać. Stara Chata to część pensjonatu Siedlisko Lubicz.

Atrakcje Kazimierza Dolnego dla aktywnych

Ciekawe spacery po Kazimierzu Dolnym

Atrakcje dla dzieci w Kazimierzu Dolnym

Rejs po Wiśle . Kazimierz Dolny jest malowniczo położony nad samą Wisłą i branżą turystyczna skwapliwie korzysta z tego atutu. Miasteczko słynie z rejsów po Wiśle, organizowanych na różnego rodzaju statkach i promach, wypływających z przystani koło Wałów Wiślanych. Statki kursują na różnych trasach, często do rezerwatu na Krowiej Wyspie lub do Puław. Rejs trwa najczęściej ok. godziny, bilet normalny kosztuje 35 zł, ulgowy 30 zł.

Posąg Psa Werniksa . Rzeźba Bogdana Markowskiego stoi na kazimierskim Rynku i jest najstarszym w Polsce pomnikiem psa. Dzielny czworonóg potrafił podobno pokonywać Wisłę wszerz i kochał jeździć autostopem. Mieszkańcy Kazimierza przywiązali się do niego tak bardzo, że gdy już odszedł za Tęczowy Most, wystawili mu pomnik na swoim słynnym Rynku.

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa. W Karczmiskach nieopodal Kazimierza Dolnego znajduje się stacja Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej. Przejażdżka zabytkowym pociągiem to gratka dla całej rodziny, a zwłaszcza dla dzieci. Kolejka kursuje w środy i niedziele, w pętli z początkiem i końcem w Karczmiskach, sięgającej do Opola lub Polanówki. Turyści wybierający się do Polanówki mogą zatrzymać się tam na ognisko. Pokonanie całej trasy zajmuje ok. 90 min. W zależności od wybranej trasy, bilety kosztują od 23 do 30 zł, a ulgowe od 25 do 18 zł.

Krzyże wzniesiono, by podziękować Bogu za zakończenie zarazy cholery z początku XVIII w. Dziś to najlepszy punkt widokowy na Kazimierz Dolny. Piotr Figlarz-Outdoor Photography Pictures, za zgodą

Nadwiślańskie Drezyny Rowerowe. Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa organizuje przejazdy drezynami rowerowymi na tej samej trasie z Karczmisk. Pokonanie całej pętli drezyną zajmuje ok. 90 minut, koszt wynajęcia drezyny to od 90 do 110 zł.