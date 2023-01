Kawa z cytryną – czy naprawdę wspomaga odchudzanie? Zobacz, jak zrobić espresso romano i poznaj jego właściwości zdrowotne

Jakie właściwości ma kawa z cytryną?

Korzyści z picia kawy z cytryną wynikają z połączenia tych dwóch składników. Kawa swoje właściwości zawdzięcza przede wszystkim zawartości kofeiny i kwasu chlorogenowego (CGA), które działają antyoksydacyjnie. Dzięki temu zwalcza ona wolne rodniki i zmniejsza stres oksydacyjny, co obniża ryzyko rozwoju niektórych nowotworów np. wątroby, jelita grubego, prostaty czy endometrium. Kofeina zawarta w kawie ma natomiast działanie pobudzające, dodaje energii, poprawia koncentrację i samopoczucie. Przyspiesza także metabolizm oraz proces spalania kalorii – żeby skorzystać z tego efektu, wskazane jest szczególnie picie kawy tuż przed treningiem.

Cytryna natomiast jest źródłem witaminy C oraz flawonoidów, które są silnymi przeciwutleniaczami. Dzięki temu cytryna posiada takie same właściwości antyoksydacyjne jak kawa, a więc niszczy wolne rodniki i zmniejsza ryzyko rozwoju nowotworów. Obie substancje usprawniają także działanie przewodu pokarmowego, w tym pracę wątroby, a do tego oczyszczają jelita. Zawarta w cytrynie witamina C wspiera również układ odpornościowy w walce z patogenami.