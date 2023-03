Kawa obniży ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2, ale nie każda. Sięgnij po ten rodzaj. Ile kawy pić, aby zmniejszyć insulinooporność?

Cukrzyca typu 2 to zagrożenie dla każdego. Możesz jej jednak uniknąć

Cukrzyca typu 2, inaczej insulinoniezależna, to choroba cywilizacyjna, która obecnie dotyczy coraz większej liczby osób na świecie. Jest to nabyta choroba metaboliczna, która może rozwijać się latami często nie dając żadnych charakterystycznych objawów. Kiedyś uważano ją za chorobę osób starszych, obecnie jednak dotyka coraz młodsze osoby, a nawet dzieci.

Rozwój cukrzycy typu 2 może być uwarunkowany genetycznie, jednak obecnie najczęściej wynika z niezdrowego trybu życia, a więc zbyt niskiej aktywności fizycznej i nieodpowiednio zbilansowanej diety bogatej w nasycone kwasy tłuszczowe i węglowodany (np. dania typu fast-food, produkty z oczyszczonej, białej mąki, słodzone napoje).

Powoduje to wzrost poziomu cukru we krwi, który organizm obniża wytwarzając insulinę. Insulina z kolei transportuje glukozę do komórek, dzięki czemu jej poziom we krwi się obniża. Glukoza jest przekształcana i składowana w organizmie w postaci tłuszczu, który jest magazynem energii. Jeśli jednak tłuszcz ten nie jest wykorzystywany tylko stale odkładany prowadzi to do rozwoju otyłości. Taka sytuacja może także doprowadzić do insulinooporności, czyli spadku wrażliwości komórek na działanie insuliny. Oznacza to, że organizm nie może obniżyć poziomu cukru we krwi, ponieważ komórki nie są w stanie go magazynować.