Katar u dziecka. Czy można posłać dziecko z zatkanym nosem do żłobka, przedszkola i szkoły?

Opiekunowie maluchów często zadają sobie pytanie, czy mogą puścić je do placówki oświatowej jeśli oprócz kataru i niewielkiego kaszlu nie mają żadnych innych objawów. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bo i stanowisko pediatrów na ten temat nie jest jednoznaczne. Jedni mówią, żeby puszczać, bo kiedy, jak nie teraz, dzieci mają budować swoją odporność, że styczność z bakteriami i wirusami to jedyna droga, aby ją budować. Inni natomiast zalecają pozostanie w domu i obserwację dolegliwości.

Nie tylko lekarze podzieleni są w tej kwestii. Rodzice dzielą się na dwie grupy: tych, którzy jak tylko pojawia się katar u dziecka, wzywają pediatrę, pozostawiają je w domu, a na inne maluchy i ich opiekunów, którzy pociągają nosem w przedszkolnej szatni obrzucają groźnymi spojrzeniami i uwagami oraz na tych, którzy są zwolennikami skandynawskiego chowu i twierdzą, że katar to nie choroba!