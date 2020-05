Polscy maturzyści zdają egzamin dojrzałości od XIX wieku. W 2020 roku pierwszy raz od wielu lat matury nie odbędą się wraz z zakwitnięciem kasztanowców. Ze względu na bezpieczeństwo maturzystów i osób odpowiedzialnych za przygotowanie egzaminów podczas pandemii COVID-19, rząd zapowiedział zmianę terminu. Sale, w których miały odbywać się egzaminy, są dziś puste. Jak wyglądały 100 lat temu?

Matura 2020 - kiedy się odbędzie?

Wyznaczyliśmy daty dość odlegle i bezpieczne. #Matura2020 rozpocznie się 8 czerwca. - Dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej

Oto, jak wyglądały egzaminy maturalne w Polsce w ubiegłym stuleciu

Jak dawniej wyglądały matury?

Pierwsza reforma edukacji

Druga reforma edukacji

Trzecia reforma edukacji

Reforma systemu oświaty z 2017 roku

8-letnią szkołę podstawową

a następnie (do wyboru):

4-letnie liceum ogólnokształcące

5-letnie technikum

3-letnią szkołę branżową I stopnia

2-letnią szkołę branżową II stopnia.

W związku z pandemią koronawirusa egzaminy maturalne w 2020 roku nie odbędą się w maju. Ich termin został przełożony ze względu na bezpieczeństwo uczniów i egzaminatorów. Szef MEN podał nowy termin matur, zgodnie z którym egzaminy mają się rozpocząć 8 czerwca 2020 roku i potrwać do 29 czerwca. Jako pierwszy przewidziany jest egzamin pisemny z języka polskiego.Zmianie ulegnie także sama forma egzaminu:W związku z pandemią egzaminy ustne nie zostaną przeprowadzone. Podczas egzaminów pisemnych maturzyści będą musieli przestrzegać szczegółowych zasad bezpieczeństwa.Historia egzaminu dojrzałości sięga tak naprawdę czasów plemiennych. Każda kultura posiadała szereg rytuałów, które miały pomóc wkroczyć w kolejny etap życia: w tym wypadku w dorosłość. Arnold van Gennep, francuski etnograf i folklorysta, określa owe obrzędy mianemJako że wiązały się one z pewnego rodzaju inicjacją, często obejmowały okaleczenie ciała mające potwierdzić odwagę i wytrzymałość. Podobną funkcję, czy też potwierdzenie dojrzałości absolwenta liceum, pełni obecnie egzamin maturalny - choć na szczęście nie obejmuje tak drastycznych metod.Samo słowo "Matura" pochodzi od łacińskiego, co oznacza dosłownie: "dojrzały". Dzisiejszy egzamin jest w pewnym sensie kontynuatorem tradycji plemiennych - jak też zostało wskazane powyżej - lecz swą formę czerpie z czasów znacznie mniej odległych. Jego początków należy szukać we francuskich reformach edukacji doby Wielkiej Rewolucji (1789), które za sprawą wojen napoleońskich rozprzestrzeniły się na całą Europę.Wtedy też uformował się nowy typ nauczania, zgodnie z którym wprowadzono klasy i godziny lekcyjne, zaś cały cykl nauki obejmował 9 lat. W Polsce egzamin dojrzałości prawdopodobnie wprowadzono już w latach 20. XIX wieku.Po uzyskaniu przez Polskę Niepodległości system oświaty kształtował się czterokrotnie. Po raz pierwszy w 1932 roku, kiedy to przyjęto ustawę o ustroju szkolnictwa. Wprowadzono wtedy małą maturę, którą uczniowie zdawali po ukończeniu czteroletniego gimnazjum ogólnokształcącego lub zawodowego.Mała matura nie uprawniała do podjęcia studiów. Było to możliwe dopiero po zdaniu drugiego egzaminu - matury kończącej dwuletnie liceum ogólnokształcące bądź trzyletnie liceum zawodowe.Po 1945 roku zlikwidowano gimnazja, wprowadzając ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie licea ogólnokształcące. Tok nauki kończył egzamin dojrzałości. Absolwenci szkół zawodowych mogli do niego podejść dopiero po ukończeniu nauki w trzyletniej szkole średniej.Trzecia reforma szkolnictwa została podjęta przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 1 września 1999. Wtedy też wprowadzono sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja i trzyletnie licea. Egzamin dojrzałości zdawany przed 2005 rokiem określa się obecnie mianem "starej matury". Nie była ona wymagana do podjęcia studiów.Od 2005 roku absolwenci szkoły zdają tzw. "nową maturę", czyli obecny egzamin maturalny, który jest wymagany aby ubiegać się o przyjęcie na studia. Głównym założeniem nowej matury jest zastąpienie egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe.Ostatnią jak na razie reformą szkolnictwa jest ta podjęta 1 września 2017 z inicjatywy minister edukacji narodowej w rządzie Beaty Szydło i rządzie Mateusza Morawieckiego - Anny Zalewskiej. Jak wygląda system szkolnictwa po zmianach? Obecnie uczniowie realizują naukę w strukturze obejmującej: