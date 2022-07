Karta rowerowa 2022. Kto musi posiadać dokument? Tak wygląda egzamin na kartę rowerową

- Dedykowana aplikacja na telefon i komputer to bardzo pomocne oprogramowanie umożliwiające przygotowanie się do egzaminu na kartę rowerową. W jednym miejscu zebrano cały zakres tematyczny niezbędny do zdania egzaminu. W przygotowanej przez nas aplikacji znajduje się tryb nauki umożliwiający opanowanie niezbędnego materiału oraz tryb egzaminu za pomocą którego kontrolujemy postępy w nauce - wyjaśnia Krystian Marudow, który jest także twórcą oprogramowania edukacyjnego "Karta rowerowa" dla młodzieży przygotowującej się do egzaminu na kartę rowerową.