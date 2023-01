Karnawał 2023. Zobacz najpiękniejsze stroje na karnawał i poczuj się jak w Wenecji lub Rio de Janeiro

Polski karnawał to czas imprez i zabaw tematycznych

Polski karnawał kończą tzw. ostatki, czyli zapusty. Wypadają one we wtorek przed Środą Popielcową. W 2023 r. ostatki dzień karnawału w Polsce obchodzimy 21 lutego.

Karnawał to trwający przez wiele tygodni okres radosnych zabaw i balów maskowych. Zwyczaj obchodzenia karnawału wywodzi się z kultów płodności oraz rytuałów społeczności rolnych. W Polsce za jego początek uważa się 6 stycznia, kiedy to wypada święto Trzech Króli. Natomiast ostatni tydzień karnawału w naszym kraju rozpoczyna się w tłusty czwartek . Jest to święto ruchome, a w 2023 r. wypada 16 lutego.

Najhuczniej jest obchodzony karnawał w Rio de Janeiro

Karnawał najhuczniej jest obchodzony w Rio de Janeiro. W 2004. r. trafił on do Księgi Rekordów Guinnessa jako największy karnawał na świecie. Zwyczaj obchodzenia karnawału przez Brazylijczyków został przyniesiony z Portugalii, gdzie imprezy uliczne z okazji tzw. entrudo urządzano już w XV wieku.

Weneckie stroje na karnawał zachwycają od wielu dekad

Tradycyjne karnawałowe stroje można zobaczyć nie tylko w Brazylii, ale również w Europie. Na naszym kontynencie szczególnym zainteresowaniem wśród turystów cieszy się Wenecja, druga po Rio de Janeiro karnawałowa mekka. Jedną z największych tutejszych atrakcji stanowi Lot Anioła, czyli przelot pięknej kobiety przymocowanej do liny rozpiętej nad Placem św. Marka.

Zwyczaj akrobacji przed Pałacem Dożów sięga XV wieku, kiedy to turecki akrobata przeszedł po linie od dzwonnicy św. Marka do loggii, aby oddać hołd weneckiemu doży i złożyć przed nim kwiaty. Przez długi czas tradycja nie była kontynuowana ze względu na śmiertelny wypadek, do którego doszło w XVIII wieku, a człowieka zastąpiono drewnianą gołębicą. Loty Anioła przypominające popisy dawnych akrobatów zaczęły odbywać się ponownie dopiero w 2001 roku.