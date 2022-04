Karmel jak płynne złoto. Przepis na słony karmel i sos karmelowy. Jak zrobić w domu? Idealny dodatek do ciast, kawy i deserów Katarzyna Puczyńska

Sos karmelowy to pyszny dodatek do deserów. Zobacz, jak jak go przygotować.

5 kwietnia to Dzień Karmelu. Uczcij to bardzo słodkie święto przygotowując w domu pyszny sos karmelowy. To idealny dodatek do kawy, ciast i deserów. Podpowiadamy, jak samodzielnie zrobić karmel, słony karmel i sos karmelowy. Zobacz wskazówki i wypróbuj nasz przepis. Polecamy!