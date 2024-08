Kąpieliska w Kętrzynie i okolicy czynne 24.08. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Otwarte kąpieliska w Kętrzynie. Gdzie popływasz w najbliższej okolicy?

Kąpielisko Ośrodek Szkolenia Fizycznego Szkolenia Wodnego

Kąpielisko na jeziorze Ołów w Rynie

Kąpielisko: Ośrodek Dydaktyczno-Sportowy AWF Warszawa

Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Jaszczurcza Góra 6 w Mrągowie

Kąpielisko Gwarek

Kąpielisko Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (COS-OPO)

Kąpielisko na jeziorze Czos przy ul. Nadbrzeżnej w Mrągowie

Kąpielisko miejskie

Kąpielisko: Plaża Mamry

Kąpielisko Pałacu Młodzieży w Warszawie

Kąpieliska w pobliżu Kętrzyna

Czym są kąpieliska?

Kąpieliska to fragmenty wód powierzchniowych, które mają specjalne oznakowania. Mogą się one pojawiać przy naturalnych zbiornikach wodnych, takich jak jeziora, morza i rzeki. Na kąpielisku miło spędzisz czas w gorące dni. Zabierz ze sobą koc, ręcznik, czapkę lub kapelusz oraz okulary przeciwsłoneczne. Nie zapomnij również o kremie z filtrem, by chronić skórę oraz o wodzie lub innych napojach. Warto mieć ze sobą również książkę lub telefon i słuchawki. Jeśli wolisz aktywnie spędzać czas zabierz ze sobą piłkę.