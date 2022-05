Kanał Elbląski. W tym sezonie będą śluzowane dwa statki jednocześnie

Dziennie przez pochylnię w Buczyńcu, Kątach i Oleśnicy wykonywanych jest około 30 śluzowań - to, jak zauważają Wody Polskie, zbyt wiele dla zabytkowych urządzeń. Dlatego właśnie przedsiębiorstwo chce, by przy jednym wprawianiu maszyn w ruch śluzowane były dwa statki. Dodatkowo firma ogłosiła zamiar zbudowania obrotnicy dla statków na kolejnej pochylni - Jelenie - dzięki czemu rejsy wydłużą się. Aby turyści nie wracali z dłuższej trasy ponownie do Buczyńca w Jeleniach ma powstać parking samochodowy, który m.in. pozwoli autokarom odbierać zorganizowane grupy, które rozpoczęły rejs w Buczyńcu. Rejsy do pochylni Jelenie mają być możliwe już za dwa lata.