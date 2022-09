Kamila Boś wypoczywa w Turcji. Gwiazda opublikowała odważne zdjęcie na Instagramie. Internauci są zachwyceni. "Urocza syrenka!"

Kamila Boś wypoczywa w Turcji

Kamila Boś zdobyła sławę jako uczestniczka popularnego programu „Rolnik Szuka Żony”. Nie została wprawdzie żoną rolnika, ale nawiązała przyjaźnie z innymi uczestnikami, a także podbiła serca wielu telewidzów. Dziś jej poczynania obserwuje na Instagramie ok. 160 tys. internautów.

„Urocza syrenka!”. Kamila Boś opublikowała na Instagramie śmiałe zdjęcie

- To już przesada z tym pięknem, pani Kamilo – napisał jeszcze inny fan gwiazdy.

- Cóż to za urocza syrenka! – zachwyca się inna internautka.

„Z uśmiechem najlepiej”. Fani komentują zdjęcia Kamili Boś

Inne zdjęcie spodobało się internautom przede wszystkim z powodu szerokiego uśmiechu Kamili Boś. Dowodzi to starej prawdy, że to szczęście najbardziej przyciąga uwagę i czasem wystarczy uśmiech, by stworzyć dobrą fotografię – kostium bikini nie jest niezbędny.