Kamień Duży. Nietrzeźwy kierowca uciekał przed policją. Wcześniej spowodował wypadek. Jedna osoba poszkodowana

Kamień Duży Wypadek - 13.09.2022 r.

- We wtorek -13.09.2022 r. - policjanci wydziału kryminalnego jadąc jedną z dróg w gminie Iława zauważyli samochód w rowie . Funkcjonariusze natychmiast pobiegli, aby pomóc poszkodowanym . Okazało się, że w aucie jest tylko pasażer. Po chwili zauważyli, że polem ucieka jakiś mężczyzna, przypuszczając, że jest to kierowca fiata ruszyli za nim - poinformowała st. asp. Joanna Kwiatkowska - oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Iławie.

Iława. Nietrzeźwy kierowca uciekał przed policją

- Przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się słuszne. Był to 38 – latek. W trakcie czynności policjanci ustalili, dlaczego mężczyzna uciekał. Okazało się, że bał się odpowiedzialności za popełnione przestępstwa, gdyż spowodował wypadek kierując samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wskazało 2,2 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalili policjanci mieszkaniec Iławy jadąc jedną z dróg w gminie z nieustalonych przyczyn zjechał na prawą stronę drogi, uderzył drzewo następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu po czym wjechał do rowu. Pasażer z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala natomiast kierowca został zatrzymany w policyjnej celi - dodała oficer prasowy.