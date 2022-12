Kalendarz ogrodnika 2023. Lista prac w ogrodzie na każdy miesiąc. Sprawdź, o czym kiedy pamiętać, a twój ogród rozkwitnie!

Rok w ogrodzie, czyli kalendarz prac ogrodniczych na kolejne miesiące

Wiosenne prace w ogrodzie

Ciepła i w miarę deszczowa wiosna to marzenie chyba każdego ogrodnika. Niestety musimy dostosować się do pogody, której kaprysy o tej porze roku są wyjątkowo dokuczliwe i niebezpieczne dla roślin, bo po okresach ciepła, niekiedy następują solidne mrozy. A kiedy zaatakują rośliny, które już kiełkują, kwitną lub wypuszczają liście – są groźniejsze niż najmroźniejsza zima. Dlatego wiosną, poza licznymi pracami, musimy zwracać uwagę na pogodę.

Ilość prac do wykonania w ogrodzie jest różna i zależy oczywiście od pory roku. Najbardziej wymagający okres to wiosna. Ale przygotowania do niej trzeba zacząć wcześniej – zanim ruszy wegetacja trzeba zająć się m.in. przycinaniem drzew i krzewów, przygotowaniem ziemi czy robieniem rozsad. Potem nadejdzie wyczekiwany czas sadzenia, siania i rozkwitu roślin.

Prace w ogrodzie latem

Jesienne prace w ogrodzie

Jesień to kolejna pora, kiedy pracy w ogrodzie jest mnóstwo. Trzeba zbierać plony i zaczynać porządki w ogrodzie, ale to też znakomita pora na sadzenie wielu roślin – najpierw cebulowych, bylin i wiecznie zielonych drzew i krzewów, potem – głównie drzew i krzewów owocowych. Sporo roślin również sieje się jesienią. To też idealna pora na pewne zabiegi związane z użyźnianiem ziemi i poprawą jej stanu. Późną jesienią trzeba też zacząć przygotowania do zimy.