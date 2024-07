Już 19-20 lipca, muzyka taneczna wraca do Ostródy. DISCO na Miejskim Stadionie

19-20 lipca! Stadion Miejski OCSiR w Ostródzie, ul. 3 maja 19

Ponad 60 artystów, m.in: Skolim, Dr Swag, Topky, Camasutra, Defis, Miły Pan, Menelaos, Bayera, After Party, Mejk, AGBE i wielu innych!

W 2024 roku Ostróda po raz kolejny staje się stolicą muzyki disco. Nowy format, piosenki dobrze znane wszystkim, a także nowości, które poruszą ciała i dusze. Przygotujcie się na taniec do białego rana. To będzie prawdziwy festiwalowy szał, pełen niespodzianek i niesamowitych doznań! Wspólnie przeżyjmy to razem i sprawmy, aby to wydarzenie zapisało się na kartach muzycznej historii.

Program Disco Ostróda 2024:

W piątek, 19 lipca zagrają:

MINIMAL

ALBIK

LAVIOLA

FANTASTIC BOYS

BARTII

BEDI

MEGI

WONERS

CLUBBERSI

KORDIAN

SPONTAN

MARCIN SIEGIEŃCZUK

ROXA OK

BARTOSZ JAGIELSKI

LUKA ROSI

MENELAOS

JUNIOR

POWER PLAY

MIŁY PAN

FOCUS

BLONDI

SKOLIM

MEJK

ŁOBUZY

TOPKY

DISCO BOYS

DŻASTA

ERATOX

DEFIS

AFTER PARTY

LONG & JUNIOR

DANCE 2 DISCO