Juwenalia w Olsztynie. Będą zmiany w komunikacji miejskiej

Wydarzenia związane z olsztyńskimi juwenaliami odbywają się w miasteczku studenckim. Wyjątkiem jest Parada Wydziałów, która rozpocznie w czwartek święto żaków.

Według komunikatu olsztyńskiego magistratu, przed rozpoczęciem studenci zbiorą się na Starym Mieście i wyruszą po 9:30. Pochód prowadzić będą cztery ciągniki. Studenci przejdą przez most św. Jana Nepomucena i ruszą w stronę al. Warszawskiej, by właśnie nią przemieszczać się w kierunku Kortowa. W związku z tym do 13:00 na tej trasie wystąpią utrudnienia w ruchu. Studenci wejdą do Kortowa obok wydziału nauk technicznych i będą się kierować w stronę rektoratu, by finalnie dotrzeć do boiska przy starej pętli.

Dojazd na paradę umożliwią dodatkowe kursy linii 309 oraz 128 do przystanku "Plac Roosevelta".

We wtorek i środę wszystkie nocne kursy (N01 oraz N02) będą realizowane autobusami przegubowymi, pojawią się również dodatkowe kursy. Od czwartku zwiększona będzie także częstotliwość kursowania linii nr 103, 109 oraz 130. W czwartek, piątek i sobotę po zakończeniu koncertów na uczestników czekać będą autobusy linii nr 103, 109 oraz 130. Będą one odjeżdżać z przystanku "Uniwersytet-Centrum Konferencyjne".