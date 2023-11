Jubileusz 10-lecia barczewskich morsów (WIDEO)

Barczewskie Morsy: 10 lat morsowania na Warmii i Mazurach

Jubileusz na plaży miejskiej w Zalesiu

Konkursy i biesiada

W trakcie wydarzenia zaplanowano szereg atrakcji. Odbył się konkurs na najlepsze bajkowe przebranie, co dodało wydarzeniu koloru i humoru. Wybrano również najmłodszego i najstarszego morsa, co pokazało, że morsowanie to aktywność dla osób w każdym wieku.

Po zimnej kąpieli na morsów czekała biesiada przy ognisku. Było to idealne zakończenie dnia pełnego emocji i radosnej celebracji.