Jeśli robisz zakupy, pamiętaj o seniorach i kup im ulubioną gazetę lub magazyn. Bo liczą się proste gesty

Seniorzy to grupa najbardziej narażona na konsekwencje związane z zarażeniem koronawirusem. Stąd apele do ludzi młodych o to, by dbali o seniorów. Pomagali swym bliskim, znajomym, sąsiadom, aby ci bez powodu nie wychodzili z domów.

Cieszą też wszelkie inicjatywy niesienia pomocy w robieniu zakupów, realizowaniu recept w aptekach czy nawet wynoszenia śmieci. Warto w tym trudnym czasie pamiętać o jeszcze jednej prostej sprawie, jaką jest dostęp do informacji i wiedzy. Pamiętajcie więc również o tym, by robiąc codzienne sprawunki kupić ich ulubioną gazetę czy magazyn.

Prasa dla seniorów to wciąż często pierwsze, a czasem jedyne źródło informacji. Dzienniki regionalne Polska Press Grupy publikują najważniejsze informacje na temat pandemii, a także poradniki informujące, jak w obecnym czasie dbać o zdrowie, jak zorganizować życie w tych trudnych chwilach i jak radzić sobie z problemami wynikającymi z ograniczeń wprowadzonych przez Państwo.