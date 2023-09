Jesień nad Bałtykiem: 7 miejscowości nad morzem, które we wrześniu prezentują się magicznie

Gdzie nad morze we wrześniu? Najciekawsze miejsca na weekend i urlop

Wypoczynek nad Bałtykiem wczesną jesienią jest korzystny nie tylko dla zdrowia, ale także dla ducha. Które miejscowości warto odwiedzić we wrześniu, by odzyskać wewnętrzną równowagę? MikeMareen / iStock / Getty Images Plus

Najgorętszy sezon urlopowy dobiegł końca wraz z końcem sierpnia. Tłumy spragnionych wypoczynku turystów opuściły najpopularniejsze kurorty w kraju i Europie, zostawiając po sobie ciszę. Z tego faktu cieszy się natomiast grupa „późnych urlopowiczów”, którym zależy na kojącym spokoju, toteż z wzięciem wolnego czekają do wczesnej jesieni. To właśnie z myślą o nich przygotowaliśmy dziś listę najlepszych lokalizacji na wypoczynek nad Bałtykiem we wrześniu – wśród wyróżnionych kierunków znajdują się m.in.: