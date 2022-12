Jeep Compass 4XE 1.3 GSE Turbo 240 KM. Test, wrażenia z jazdy, spalanie, ceny i wyposażenie

Jeep Compass to bardzo ciekawa propozycja, która nieco ucierpiała po wprowadzeniu hybrydy plug-in do oferty. W jakich warunkach sprawdzi się Jeep Compass 4XE? To chyba idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają ciekawego auta do miasta, mogą wykorzystać napęd hybrydowy (miejsce do ładowania baterii) i mieszkają tuż pod miastem, gdzie dojazd nie jest najlepszy. W takim scenariuszu Compass 4XE się sprawdzi, ale czy konkurencja w tej cenie nie oferuje więcej?

Jeep Compass ma to, czego brakuje wielu innym autom w tym segmencie – historię i ogromne rzesze fanów na całym świecie. Trudno to samo powiedzieć o Skodzie Karoq czy Kii Sportage, ale czy ta legenda i kultowy wręcz charakter wciąż są aktualne? Sprawdziliśmy to po raz kolejny za kierownicą Jeepa Compassa w odmianie 4XE.

sc]Jeep Compass 4XE. Nadwozie i wnętrze[/sc]

W sumie opis stylistyki zewnętrznej i wnętrza możemy pominąć, bowiem przerabialiśmy to już kilka razy, między innymi przy okazji niedawnego liftingu. Zmiany były gruntowne, więc było o czym pisać, szczególnie w odniesieniu do wnętrza. Jeśli chodzi o stylistykę zewnętrzną, trudno odmówić Compassowi przyjemnej dla oka estetyki. Wybierając wersję S lub Trailhawk dostajemy samochód o konkretnym charakterze. Z drugiej jednak strony, jeśli ktoś chce być anonimowy, może wybrać skromniejszą odmianę. Przykładowo testowana przeze mnie odmiana Limited była odrobinę nijaka, z nieco mdłym kolorem lakieru, ale i tak nie można narzekać. Auto świetnie wpisuje się w nową modę stylowych i uterenowionych miejskich crossoverów, choć w przeciwieństwie do wszystkich bulwarówek, Compassowi te terenowe dodatki do czegoś się przydają, oczywiście pod warunkiem, że wybierzemy wersję z napędem na cztery koła.

Po zmianach w środku jest naprawdę ładnie i auto wreszcie ma jakiś charakter. Srebrna listwa podkreśla ładnie wykończoną deskę rozdzielczą. Smukłe, ładnie wpisane w stylistykę kratki nawiewów zgrabnie przechodzą w element wystroju. Harmonię psuje nieco sporych rozmiarów ekran systemu info-rozrywki, ale ma on dość estetyczną ramkę. Kierownica, jak to w Jeepie, jest solidna, mięsista i nieźle leży w dłoniach. Konsola centralna posiada podstawowe elementy sterowania, które są poręczne i duże – wygodnie się je przełącza nawet w rękawiczkach. Niestety niektóre opcje tj. podgrzewanie kierownicy lub foteli przeniesiono już do menu na ekranie dotykowym. Dobrane materiały są dobrej jakości i trzeba się postarać, aby wywołać z dotykanych elementów nieprzyjemne dźwięki. Minus? Za dużo połyskujących elementów, szczególnie na konsoli środkowej wokół drążka zmiany biegów. Widać to dokładnie na zdjęciach, jak mocno zbiera to kurz i zabrudzenia, co po jakimś czasie będzie wyglądało nieestetycznie. Pod względem przestrzeni, jest równie w porządku. Pojemność bagażnika to 420 litrów, a po złożeniu oparć kanapy przestrzeń rośnie do 1230 litrów. Compass bazuje na modularnej platformie FCA Small Wide LWB 4x4 (auto powstało przed powstaniem Stellantis) i jest produkowane m.in. we włoskim mieście Melfi.

Jeep Compass 4XE. Silnik, spalanie, wrażenia z jazdy

Testowany egzemplarz wyposażono w hybrydowy napęd typu plug-in oparty na turbodoładowanym silniku 1.3 GSE Turbo. Moc systemowa to 240 KM a napęd kierowany jest na wszystkie koła za pośrednictwem 6-biegowej skrzyni automatycznej. Brzmi zachęcająco? Do czasu, bowiem należy pamiętać, że nie jest to napęd tradycyjny, realizowany połączeniem mechanicznym, a wspomagany przez silnik elektryczny umieszczony z tyłu. Moc silnika spalinowego to 180 KM a jego moment obrotowy to 270 Nm. Silnik elektryczny z kolei dysponuje mocą 60 KM oraz 250 Nm momentu obrotowego. Bateria trakcyjna ma pojemność 11,4 kWh i zdaniem producenta jest w stanie zapewnić zasięg do 47 kilometrów. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,3 sekundy a prędkość maksymalna to 200 km/h. Tyle teorii, ale jak to się spisuje w praktyce?

Bateria wystarczy na około 35-40 kilometrów miejskiej, spokojnej jazdy, co jest wynikiem raczej przeciętnym i niczym się nie wyróżniającym. Po rozładowaniu baterii do pracy zabiera się silnik spalinowy, który niestety dość wyraźnie męczy się z ważącym blisko 1900 kilogramów autem. Gdy w baterii jest prąd, silnik elektryczny skutecznie wspomaga jednostkę spalinową, ale nie trwa to zbyt długo. Jeep Compass 4XE nie zachęca do dynamicznej jazdy, ale w sumie nie do tego został stworzony, więc to można mu wybaczyć. Co ciekawe, Jeep Compass 4XE dość sprawnie radzi sobie w terenie, o ile nie są to bardzo trudne warunki. Napęd radzi sobie dość dobrze, potrafi „wyciągnąć” samochód z większych opresji. W porównaniu do „zwykłych” miejskich crossoverów, Compass jest skierowany do znacznie bardziej wymagających w zakresie jazdy poza równym asfaltem. Minusy?

Jedną z najbardziej irytujących wad jest mały zbiornik paliwa, który dysponuje pojemnością… 36 litrów. Trudno o to winić Jeepa, bowiem większość hybryd plug-in ma taki symboliczny zbiornik paliwa (np. Kia Sportage z tabeli poniżej). Spalanie w mieście raczej nie spada poniżej 9 l/100km, a gdy chcemy jeździć dość dynamicznie, z pewnością przekroczy 10 l/100km. W trasie, przy prędkości 100-120 km/h jest to nawet 7-8 l/100km.

Jeep Compass 4XE. Ceny i wyposażenie

Oferta Jeepa Compassa 4XE zaczyna się od kwoty 206 600 złotych za odmianę Night Eagle z napędem hybrydowym plug-in o mocy 190 KM. To dużo, a przecież nie mówimy o topowym wariancie. Testowana przeze mnie odmiana Limited z mocniejszym napędem to koszt 216 200 złotych bez dodatków. A najdroższa „S” kosztuje 233 000 złotych. Czy możemy podnieść cenę dodatkami? Owszem, i to dość znacząco. Do wersji Limited dokupimy m.in.:

dwuczęściowy dach panoramiczny – 7900 złotych;

asystent jazdy po autostradzie – 700 złotych;

pakiet zimowy (podgrzewane fotele przednie, obszyta skórą podgrzewana kierownica itp.) – 2 700 złotych;

pakiet Parking Plus (czujniki parkowania przód/tył/boki, kamery 360 itp.) – 5 600 złotych;

pakiet Infotainment (nawigacja z ekranem 10,1 cala, elektrycznie otwierana klapa bagażnika itp.) – 7800 złotych;

19-calowe felgi aluminiowe – 3800 złotych;

dwukolorowy lakier (z czarnym dachem) – 6900 złotych.

Jak widać jest drogo i może być jeszcze drożej z kilkoma dodatkami. A co możemy dostać za około 220 000 złotych? BMW X1 1.5 25e PHEV 245 KM – 220 000 złotych

Hyundai Tucson (N Line) 1.6 T-GDI PHEV 265 KM 4WD – 206 900 złotych

Volvo XC40 1.5 T5 Recharge 262 KM – 218 400 złotych.

Jeep Compass 4XE. Podsumowanie

Jeep Compass to bardzo ciekawa propozycja, która nieco ucierpiała po wprowadzeniu hybrydy plug-in do oferty. W jakich warunkach sprawdzi się Jeep Compass 4XE? To chyba idealne rozwiązanie dla tych, którzy szukają ciekawego auta do miasta, mogą wykorzystać napęd hybrydowy (miejsce do ładowania baterii) i mieszkają tuż pod miastem, gdzie dojazd nie jest najlepszy. W takim scenariuszu Compass 4XE się sprawdzi, ale czy konkurencja w tej cenie nie oferuje więcej?

Jeep Compass 4XE – zalety: stylistyka, która zachowała charakter Jeepa;

naprawdę nieźle wykończone i ładnie zaprojektowane wnętrze;

niezłe wyposażenie i sporo dodatków;

w lekkim terenie spisuje się dość dzielnie;

sporo wersji wyposażenia i opcji.

Jeep Compass 4XE – wady: za mały zbiornik paliwa i zasięg;

nie dla zagorzałych miłośników Jeepa;

wysoka cena i mocna konkurencja. Porównanie Jeep Compass 4XE 1.3 GSE Turbo 240 KM (AT6) do wybranych konkurentów:



















Jeep Renegade 4XE 1.3 GSE Turbo PHEV 240 KM (AT6)







Kia Sportage 1.6 T-GDI PHEV 265 KM (AT6)







BMW X1 1.5 25e 2450 KM (AT8)







Cena (zł, brutto)



od 206 600



od 194 900



od 220 000







Typ nadwozia/liczba drzwi



crossover/5



crossover/5



crossover/5







Długość/szerokość (mm)



4404/1874



4515/1865



4500/1845







Wysokość (mm)



1645



1645



1642







Rozstaw osi (mm)



2636



2680



2692







Pojemność bagażnika (l)



420/1230



540/1715



490/1495







Liczba miejsc



5



5



5







Masa własna (kg)



1860



1649



1855







Pojemność zbiornika paliwa (l)



36



42



47







Rodzaj paliwa



benzyna PHEV



benzyna PHEV



benzyna PHEV







Napędzana oś



4x4



4x4



4x4







Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń



automatyczna, 6-stopniowa



automatyczna, 6-stopniowa



automatyczna, 8-stopniowa







Osiągi



















Moc (KM)



240 (systemowa)



265 (systemowa)



245 (systemowa)







Moment obrotowy (Nm)



270 (silnik spalinowy)



304 (silnik elektryczny)



230(silnik spalinowy)







Przyspieszenie 0-100 km/h (s)



7,3



8,2



6,8







Prędkość maksymalna (km/h)



200



195



190







Spalanie (l/100km)



1,9 (WLTP)



1,2 (WLTP)



1.7 (WLTP)







Emisja CO2 (g/km)



44 (WLTP)



26 (WLTP)



39 (WLTP)

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!