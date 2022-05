Jedzenie w szpitalu. Nadchodzi koniec nudnych posiłków. Ministerstwo Zdrowia szykuje zmiany

Jedzenie w szpitalu – wspomnienia pacjentów

Pobyt w szpitalu nie należy do najprzyjemniejszych chwil w życiu. W wielu wypowiedziach wspominających pobyt na oddziale powraca wspomnienie niesmacznego jedzenia. Niestety oddziały dziecięce również nie świeciły przykładem. Zapytaliśmy Justynę z Krakowa, mamę 5-letniego Jasia, jak wspomina jedzenie podawane dzieciom.

- Niedawno mój syn spędził parę dni w szpitalu. Miał zapalenie oskrzeli. Na śniadanie dostał dwie kromki chleba, łyżeczkę pasztetu i dwa plastry pomidora. Do tego była herbata. Pamiętam jeszcze, że na obiad była zupa pomidorowa, a na podwieczorek jabłko. Pamiętam, że porcje były małe, a kolor posiłków nie zachęcał do ich spożycia - opowiada.

Paweł z Warszawy jest wegetarianinem. Gdy musiał spędzić czas w szpitalu, to nie miał za wiele opcji do wyboru. Na obiad podano pulpety z kaszą i surówką, to prosił o porcję bez mięsa. Poza tym członkowie rodziny przynosili mu jedzenie w trakcie odwiedzin. Naprzeciw indywidualnym potrzebom żywieniowym, chce wyjść Ministerstwo Zdrowia, tworząc projekt nowego rozporządzenia.