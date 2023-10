Jednodniowa wycieczka z Warszawy. 11 pomysłów na weekendowe wypady na Mazowsze. Gejzery piaskowe, żelazne ptaki, całuśne bagno i inne cuda

Zastanawiacie się, gdzie najbardziej warto wybrać się na krótką, jednodniową wycieczkę z Warszawy? Mazowsze skrywa wiele atrakcji i niespodzianek, w sam raz na jesienne weekendy, gdy pogoda nadal sprzyja zwiedzaniu. Wybraliśmy dla was 11 miejsc niedaleko stolicy, które możecie odwiedzić w ramach krótkiej weekendowej wycieczki po Mazowszu bez noclegu. Wśród nich znajdziecie zabytki, cuda przyrody i zaskakujące atrakcje, o których mogliście nawet nie słyszeć.

Tydzień pracy czy szkoły w Warszawie może nieźle dać w kość! Dlatego w weekend warto wybrać się gdzieś za miasto - solo, z drugą połówką lub z całą rodziną. Poznajcie 11 ciekawych pomysłów na jednodniową wycieczkę po Mazowszu. To niezwykłe atrakcje i cuda przyrody blisko Warszawy. Kateryna Kolesnyk, iStock / Getty Images Plus, zdjęcie ilustracyjne

Pomysły na jednodniową wycieczkę z Warszawy – te miejsca warto odwiedzić

Pogoda nadal sprzyja zwiedzaniu Polski. Warto wykorzystać jesienną aurę i wybrać się w weekend do któregoś z pięknych, niezwykłych i zaskakujących miejsc na Mazowszu. To nie muszą być dalekie wyprawy – fajnie czasem pojechać gdzieś blisko, bez noclegu, na jednodniową wycieczkę, by coś zobaczyć i wrócić do domu tego samego dnia.

Jeśli lubicie krótkie wycieczki do ciekawych miejsc, dobrze trafiliście. Wyszukaliśmy 11 atrakcji blisko Warszawy w sam raz na jednodniowe wypady. To gotowe pomysły na weekend jesienią dla miłośników zabytków i ciekawych historii, opowieści z dreszczykiem, relaksującej, a czasem też zaskakującej przyrody, a nawet współczesnej sztuki. Do wybranych przez nas miejsc łatwo dojedziecie samochodem z Warszawy w ciągu godziny lub dwóch. Ułożyliśmy je w kolejności od najbliższego do najdalszego, licząc od centrum Warszawy. Wśród wyszukanych przez nas miejsc na jednodniowe wycieczki znajdziecie sporo ciekawostek i niespodzianek, o których mogliście nie słyszeć. Dowiecie się np.: Gdzie można zobaczyć całuśne bagno

W którym miejscu tryskają piaskowe gejzery

Gdzie zobaczycie kolorowe zwierzęta z żelaza

Gdzie można spotkać białą niedźwiedzicę, która salutowała Piłsudskiemu

Gdzie można przenieść się do innego świata i innego czasu

Poznajcie 11 najciekawszych miejsc na jednodniową wycieczkę z Warszawy! Czytaj też: Mazowsze zachwyca atrakcjami. Eksperci wskazali 6 najlepszych miejsc na krótkie wycieczki z Warszawy w nadchodzący weekend

Najlepsze miejsca na Mazowszu na wycieczkę z Warszawy. 11 pomysłów na weekend

Park zdrojowy w Konstancinie-Jeziornie: tu poczujecie się jak nad morzem

Rozwiń

Nie musicie jechać aż nad Bałtyk, by poczuć się jak nad morzem. Tężnia solankowa w Konstancinie-Jeziornie, jedna z największych w Polsce i druga najstarsza (po tej w Ciechocinku), wytwarza mikroklimat przypominający nadmorskie kurorty. Tężnia solankowa w Konstancinie-Jeziorna, wielka drewniana kontrreakcja pokryta gałązkami tarniny, sama w sobie jest atrakcją – przypomina trochę wielkie ptasie gniazdo. Możecie tu inhalować się solanką czerpaną spod ziemi z głębokości 1750 m, a do tego przespacerować się po pięknym parku zdrojowym.

Cennik tężni solankowej: bilet normalny 14 zł, ulgowy 9 zł. Dystans: ok. 30 km

Czas jazdy: ok. 40 min.

Mapa i adres: Twierdza Modlin od Napoleona do dziś Twierdza Modlin jest ogromna i fascynująca. Możecie spędzić cały dzień na poznawaniu tego niezwykłego kompleksu. janzwolinski, 123RF.com, To jeden z najciekawszych kompleksów obronnych w Polsce, a leży ledwie 40 km od Warszawy! Jeśli lubicie zwiedzać zabytki, podziwiać widoki i słuchać niezwykłych historii, wycieczka do Twierdzy Modlin musi się obowiązkowo znaleźć w waszych weekendowych planach na jesień. Budowę twierdzy rozpoczęto na polecenie Napoleona Bonaparte, potem przejęli ją Rosjanie. Dziś kompleks jest ogromny – serce twierdzy zajmuje ok. 250 ha, a dwie pierścienie fortyfikacji zewnętrznych rozciągają się w promieniu nawet 9 km.

Na turystów czekają tu np. koszary z Wieżą Czerwoną z widokiem na miejsce, w którym Narew wpada do Wisły, a także interaktywne muzeum w Prochowni 197, gdzie możecie wypróbować symulator strzelania z CKM-u. Na dzieci czeka gra terenowa – szukanie figurek białej niedźwiedzicy o imieniu Baśka Murmańska. Oswojona niedźwiedzica była przed II wojną światową maskotką twierdzy, salutowała nawet przed Józefem Piłsudskim! Cennik biletów: Prochownia – 13 zł, ulgowo 8 zł

Taras widokowy na Wieży Czerwonej - 13 zł, ulgowo 8 zł

Pakiet Prochownia + Taras 25 zł, ulgowo 15 zł

Zwiedzanie z dreszczykiem 26-28 października, bilet 40 zł

Dystans: ok. 40 km

Czas jazdy: ok. 1 godz.

Mapa i adres: Bagno Całowanie: wyjątkowa ścieżka dydaktyczna

Rozwiń

Mazowiecki Park Krajobrazowy skrywa wiele niespodzianek, ale jedną z najciekawszych jest Bagno Całowanie. To wyjątkowo piękny i zróżnicowany przyrodniczo obszar, prawdziwa gratka dla miłośników natury, dzikości i świętego spokoju. Czeka tu na was ścieżka dydaktyczna „13 błota stóp”, długa na ok. 5 km, prowadząca po kładkach przerzuconych nad bagniskami i gęstymi zaroślami. Na ścieżce jest wieża widokowa i szczególnie warto odwiedzić ją jesienią, gdy cała okolica pokrywa się różnorodnymi kolorami. Warto też odwiedzić wielką piaskową wydmę i zaciszne rezerwaty „Na Torfach oraz „Wymięklizna”.

Pamiętajcie – jest tu zupełnie dziko, dlatego musicie zabrać własny prowiant. Dystans: ok. 40 km

Czas jazdy: ok. 50 min.

Mapa i adres: Ogród rzeźb w Owczarni: niezwykłe miejsce z niezwykłą historią

Rozwiń

A może macie ochotę na odrobinę sztuki, i to meksykańskiej? Na Mazowszu jest miejsce, niedaleko Warszawy, w którym możecie podziwiać niezwykłe rzeźby sławnego artysty zza oceanu!

To Ogród Rzeźb Juana Soriano w Owczarni. Ogród znajduje się w starym parku pałacowym (pałac się nie zachował). Okolica jest bardzo piękna – mnóstwo zieleni, do tego staw. Wśród tych pięknych okoliczności stoją kolorowe, stalowe rzeźby, przedstawiające różne zwierzęta, zwłaszcza ptaki. Ich szukanie to dobra zabawa także dla dzieci! Wstęp jest bezpłatny. Dystans: ok. 40 km

Czas jazdy: ok. 40 min.

Mapa i adres: Zamki książąt mazowieckich w Czersku: gratka dla miłośników średniowiecza Zamki Książąt Mazowieckich to jedne z najwspanialszych zabytków Mazowsza. Z wież rozciągają się piękne widoki, a w lochach można posłuchać niepokojących historii o duchach. fotorince, 123RF.com, Jeśli kochacie zamki, na Mazowszu czekają na was dwie spektakularne ruiny dawnych rycerskich siedzib: jedna w Czersku, druga w Ciechanowie.

Pierwszym zamkiem, który warto odwiedzić, są pozostałości twierdzy w Czersku, położone malowniczo na skarpie nad dawnym korytem Wisły. Tutaj możecie zwiedzić dwie z trzech wież – rozciągają się z nich piękne widoki, a we wnętrzach umieszczone ekspozycje muzealne. Cennik biletów: normalny 16 zł, ulgowy 11 zł, w poniedziałki 2 zł. Dystans: ok. 45 km

Czas jazdy: ok. 1 godz.

Mapa i adres: Kampinoski Park Narodowy: tu spotkacie majestatyczne łosie Kampinoski Park Narodowy to prawdziwa puszcza pod Warszawą. Kompleks lasów jest idealnym miejscem na relaksujące wycieczki jednodniowe ze stolicy. fotokon, 123RF.com, zdjęcie ilustracyjne Miłośnicy przyrody na Mazowszu nie mogą narzekać. Nie ma tu może wysokich gór czy klifów, nie brakuje jednak lasów szczególnie pięknych jesienią.

Rozległy i położony blisko Warszawy Kampinoski Park Narodowy oferuje turystom mnóstwo szlaków spacerowych i tras rowerowych wśród borów sosnowych, porastających starorzecza Wisły, która płynie tu dziko, tworząc wysepki i łachy piasku. W czasie wycieczek do Kampinosu możecie napotkać bobry, rysie, a nawet majestatyczne łosie. Ciekawe trasy na wycieczki wiodą po kładkach przerzuconych nad rozlewiskami Wisły, np. koło miejscowości Granica (czeka tu na was długi pomost i wieża widokowa) i nad kanałem Łasica. Ciekawe wystawy dotyczące życia i roli lasu możecie zobaczyć w Leśnym Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym. Wstęp do Kampinoskiego Parku Narodowego pozostaje bezpłatny. Dystans: ok. 53 km

Czas jazdy: ok. 1 godz.

Mapa i adres: Czytaj też: Jesienny spacer na Mazowszu, czyli najlepsze miejsca na wędrówkę wśród kolorowych liści. Gdzie się wybrać w weekend?

Zamek książąt Mazowieckich w Ciechanowie: baszty i lochy

Rozwiń

Zamek w Ciechanowie prezentuje się bardzo okazale. Nad czworokątnymi murami wznoszą się dwie wielkie baszty – obie możecie zwiedzać. Do tego turyści wpuszczani są także do lochów i na wystawę znalezisk archeologicznych, dających ciekawy wgląd w codzienne życie dawnych mieszkańców twierdzy. Bilet normalny do zamku w Ciechanowie kosztuje 10 zł, ulgowy 7 zł. Oprócz zamku w Ciechanowie możecie także odwiedzić Muzeum Szlachty Mazowieckiej albo wyciszyć się w rezerwacie przyrody nad Łydynią, zamieszkałym przez ponad 60 gatunków ptaków, wydry i bobry. Dystans: ok. 100 km

Czas jazdy: ok. 2 godz.

Mapa i adres: Rezerwat Niebieskie Źródła z gejzerami piaskowymi

Rozwiń

Pod Tomaszowem Mazowieckim znajduje się niezwykły pod względem przyrodniczym zakątek. To rezerwat Niebieskie Źródła w dolinie Pilicy. Znajdują się tu niezwykłe tzw. wywierzyska krasowe. Woda wypływa tu z wapieni jurajskich, a rozproszone światło nadaje jej kolor turkusowy. W dodatku tzw. gejzery piaskowe wzburzają wodę, powodując, że powstają na niej piękne kolorowe plamy. Zjawisko wygląda niesamowicie, szczególnie przy dobrej pogodzie i nasłonecznieniu.

Poza gejzerami piaskowymi i turkusową wodą wycieczka do Niebieskich Źródeł pozwoli wam też na obserwację ptaków. Mieszka ich w okolicy ok. 75 gatunków, w tym zimorodki i różne odmiany kaczek. Przy okazji możecie zwiedzić pobliski Skansen Rzeki Pilicy, przy którym można zostawić samochód na płatnym parkingu. Dystans: ok. 113 km

Czas jazdy: ok. 1,5 godz.

Mapa i adres: Zobaczcie na filmie, jak wyglądają Niebieskie Źródła:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: wycieczka do innego świata i innych czasów

Rozwiń

W Sierpcu możecie zwiedzić jeden z najpiękniejszych skansenów wiejskich w Polsce, poświęcony tradycjom i kulturze Mazowsza. Możecie tu zobaczyć od zewnątrz i od środka aż 70 obiektów, w tym kościół, wiatrak, karczmę, powozownię i liczne zabytkowe chałupy z autentycznym wyposażeniem. Do tego po ogromnym terenie (ok. 50 ha) spacerują zwierzęta gospodarcze, a Muzeum przez cały rok organizuje inscenizacje najważniejszych wiejskich świąt, jak np. dożynki. Warto odwiedzić je w czasie jednej z takich inscenizacji, by przenieść się do innego świata i innych czasów.

Cennik biletów: normalny 20 zł, ulgowy 16 zł. Podobne skanseny na Mazowszu to np. Muzeum Wsi Radomskiej, Skansen w Łowiczu, Skansen w Wiączeminie Polskim. Dystans: ok. 130 km

Czas jazdy: ok. 2 godz.

Mapa i adres: Czytaj też: Warszawa za darmo: bezpłatne atrakcje stolicy dla dorosłych i dzieci na weekend. Pomysły na zwiedzanie, relaks i zabawę Brudzeński Park Krajobrazowy: mały, ale przeuroczy

Rozwiń

Za Płockiem położony jest najmniejszy na Mazowszu park krajobrazowy – Brudzeński o powierzchni ok. 3170 ha. To wyjątkowo urocze miejsce na weekendową wycieczkę, pieszo lub rowerem.

Przez Brudzeński Park Krajobrazowy prowadzi tylko jeden szlak – czerwony im. Bolesława Krzywoustego. Możecie się nim wybrać np. ze wsi Parzeń do Brwilna. Trasa prowadzi wśród lasu i leśnych wąwozów, na rowerzystów czeka kilka stromych podjazdów, ale warto się postarać – szlak zabierze was do pięknych rozlewisk Skrwy, które możecie też zwiedzić na kajakach (wypożyczalnie działają w okolicznych agroturystykach).

Także na miłośników historii czeka tu ciekawostka – nastrojowe, zagubione wśród zieleni mogiły żołnierzy z czasów II wojny światowej. Dystans: ok. 130 km

Czas jazdy: ok. 2 godz.

Mapa i adres: Kazimierz Dolny: zabytki i niesamowite wąwozy lessowe Kazimierz Dolny to już nie Mazowsze, ale nadal jedno z ciekawych i pełnych atrakcji miejsc w sam raz na krótką wycieczkę z Warszawy. Dojedziecie tam w dwie godziny. Freedoo, iStock / Getty Images Plus Kazimierz Dolny leży wprawdzie w woj. lubelskim, ale zupełnie w zasięgu jednodniowej wycieczki. Warto odwiedzić miasto i okolicę jesienią, gdy robi się tu wyjątkowo kolorowo. W samym Kazimierzu możecie zwiedzić uroczy rynek, ruiny zamku i zabytkowe spichlerze i wdrapać się na Górę trzech Krzyży. Nieopodal miasta na spacerowiczów czekają niesamowite lessowe wąwozy – spaceruje się po nich jak w ziemnym tunelu pod otwartym niebem, a ze ścian wyrastają prastare korzenie drzew. Niezwykły widok!

Dystans: ok. 150 km

Czas jazdy: ok. 2 godz.

Mapa i adres: Czytaj też: Gdzie wybrać się na jednodniową wycieczkę w Małopolsce? Sprawdź ciekawe pomysły na jesienny weekend