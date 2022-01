Jednak oszczędzamy gdy tylko możemy. Najczęściej na niespodziewane wydatki

Jednak tylko 35 proc. z nas jest zadowolonych z tego, ile może oszczędzać. Średnia UE jest wyższa i wynosi 46 proc. Z tych danych wybrzmiewa po prostu polski pesymizm, czy rzeczywiście mamy powody do wygłaszania takiej opinii? Pandemia, która obniżyła dochody aż blisko połowy konsumentów w naszym kraju (46 proc.), zdecydowanie zmniejszyła naszą zdolność do oszczędzania, szczególnie w długiej perspektywie czasowej, ale paradoksalnie przyniosła również pozytywne zmiany. Dzięki recesji niemała grupa w ogóle zaczęła myśleć o planowaniu wydatków i oszczędzaniu. Więc w tym roku może warto się zaskoczyć i dotrzymać noworocznego postanowienia: będę wydawać mniej?...

Mężczyźni oszczędzają częściej Jak wynika z danych zebranych przez Intrum, 81 proc. mężczyzn i 71 proc. kobiet odkłada gotówkę każdego miesiąca. Skąd takie dysproporcje? Pierwsze wyjaśnienie, które przychodzi do głowy – kobiety są rozrzutne. Jednak jest to mit. Kobiety biorące udział w badaniu Intrum przeważnie deklarowały, że są odpowiedzialne za zarządzanie budżetem domowym. Rosnąca inflacja (obawa się jej 82 proc. konsumentów w naszym kraju) i rachunki, które rosną szybciej niż pensje (tego zdania jest 55 proc. respondentów z Polski), skutecznie „zjadają” oszczędności, a wielu osobom w ogóle nie pozwalają na oszczędzanie.

– Blisko 8 na 10 konsumentów w naszym kraju deklaruje, że jest w stanie oszczędzać każdego miesiąca. Te dane dają powód do optymizmu, ale to, ile gotówki odkładamy, już nie. 65 proc. konsumentów pytanych przez Intrum nie jest zadowolonych z tego, ile może oszczędzać. Pandemia nie wpłynęła drastycznie na naszą zdolność do oszczędzania w perspektywie długoterminowej, ale na skalę oszczędności już tak – komentuje Tomasz Bala, ekspert Intrum.