Jarosław Kaczyński w Elblągu: "Wybór między bezpieczeństwem, a tymi, którzy go nie chcą"

Przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński spotkał się z mieszkańcami Elbląga. Na spotkaniu zorganizowanym w hali Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, prezes PiS mówił o nadchodzących wyborach parlamentarnych, polityce społecznej i bezpieczeństwie Polski. Kaczyński: "Wybór między bezpieczeństwem a tymi, którzy go nie chcą" Rozmawiając o nadchodzących wyborach, Kaczyński podkreślił, że toczy się ona między bezpieczeństwem Polski a tymi, którzy tego bezpieczeństwa nie chcą. "To jest wybór między Polską, która jest bezpieczna, a Polską, która jest narażona na zagrożenia" - mówił Kaczyński. Kaczyński: "PiS jest partią, która dba o kobiety" Kaczyński mówił również o polityce społecznej PiS. Podkreślił, że jego partia jest partią, która dba o kobiety. "My jesteśmy partią, która naprawdę dba o Panie" - mówił Kaczyński.

Prezes PiS odniósł się do podniesienia wieku emerytalnego, które zostało wprowadzone w rządach PO. "Piekło kobiet to było za czasów rządów PO" - mówił Kaczyński. "Podnieśli wiek emerytalny, co przedłużyło pracę ciężko pracujących kobiet na wsi" - dodał.

Kaczyński podkreślił, że PiS wprowadził szereg rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji kobiet w Polsce. "My zrobiliśmy wiele dla kobiet" - Prezes PiS podniósł, w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość pomogło wyjść kobietom z piekła, w którym żyły. Pani bita w domu nie mogła się napastnika pozbyć. Teraz jest zupełnie inaczej-punktował prezes PiS.

Kaczyński: "PiS ma prawdziwy program" Kaczyński mówił również o programie wyborczym PiS. Podkreślił, że jego partia ma prawdziwy program, który jest zwarty i spójny. "Mamy plany, mamy prawdziwy program który liczy 300 stron, jakby nasze 300 stron rozpisano na konkrety mamy ich 150" - mówił Kaczyński.

Mówił, iż nasze ugrupowanie ma program, który liczy 150 punktów rozpisanych na 300 stron. - Ten program jest spójny i przeliczony. Dziś Polska się zbroi. Nasi poprzednicy likwidowali jednostki wojskowe - my zapewniamy bezpieczną przyszłość Polaków w sferze militarnej, społecznej i finansowej. Doganiamy Zachód i chcemy zrealizować nasz program, który na to pozwoli. Potrzebna do tego jest dobra władza. Władza, która kocha Polskę. My Polskę kochamy! Prezes PiS zachęcał mieszkańców Elbląga do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach. "Głosujcie na PiS, bo tylko PiS może zagwarantować bezpieczeństwo, dobrobyt i stabilność dla Polski" - mówił Kaczyński. Spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w Elblągu zgromadziło kilkaset osób. - Tutaj w 1989 roku zaczynałem swoją legalną karierę polityczną. Dziś, tak jak w 89. roku stoimy przed najważniejszymi wyborami - one będą decydować o losie Polski. Nasze hasło: Bezpieczna Przyszłość Polaków wyraża to w czym skutecznie działamy. Zależy nam na losie Polaków. Nasi przeciwnicy nie przejmowali się seniorami. Nasz rząd dba o seniorów, dba o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Polski. Na Zachodzie bezpieczeństwo kobiet jest zagrożone, ale u nas tak nie jest – mówił Premier, Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas konwencji w Elblągu.

Jak dodał, nasi poprzednicy chcieli sprowadzać tysiące imigrantów do Polski. - D. Tusk kwestionował budowę muru na granicy. My na polsko-białoruskiej granicy postawiliśmy barierę i granica została obroniona. Bezrobocie w tym regionie było duże, ale za naszych rządów spadło tu niemal dwukrotnie. Kwestie bezpieczeństwa poruszamy w referendum. Druga strona uważa, że nie można łączyć referendum z wyborami, ale to nie jest prawda. Nie ma w tej kwestii żadnych przeszkód prawnych. 15 października będziemy wybierać pomiędzy bezpieczeństwem, a tym czy decyzje dotyczące naszego państwa będą konsultowane z Berlinem lub Brukselą. Zapowiedzi D. Tuska nt. tego, co zrobi po wygranych wyborach oznaczają koniec praworządności w Polsce – poinformował.

Wspomniał, że chcemy, aby sądy były obiektywne, a nie takie jak z doktryny Sł. Neumanna. Zapewniam, że tym razem reforma sądownictwa nam się uda!

- Nie dajmy się nabrać na R. Trzaskowskiego! D. Tusk nie ma poglądów, ale R. Trzaskowski jest skrajnym lewicowcem. W tej kampanii różne chwyty będą stosowane i trzeba na nie być czujnym. PO mówi o piekle kobiet, ale to piekło kobiet było właśnie za ich rządów. Oni kobietom podnieśli wiek emerytalny. Za rządów PO-PSL kobiety nie były bronione przed oprawcami domowymi. Dziś kobiety i dzieci są chronione.

