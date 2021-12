Jarmarki bożonarodzeniowe 2021 w Polsce. Gdzie kupimy niezwykłe świąteczne prezenty i produkty regionalne? Oto lista miast i atrakcji

Barwne stoiska, nastrojowa muzyka, zachwycające rękodzieła, ozdoby choinkowe, dekoracje do domu, regionalne przysmaki i tradycyjne przetwory, a przy tym konkursy, koncerty i występy to wszystko buduje cudowną, radosną i świąteczna atmosferę bożonarodzeniowych jarmarków. W mniejszych miejscowościach mogą być to niewielkie skwery zagospodarowane na kilka dni czy weekendów przez lokalnych rękodzielników lub koła gospodyń wiejskich. W dużych miastach to cała mobilna architektura zapełniającą na kilka tygodni rynki, parki i place. Czołówkę najpiękniejszych polskich jarmarków otwiera zazwyczaj Wrocław, i tym razem nie może być inaczej. Jednak oprócz stolicy Dolnego Śląska, wiele innych dużych i mniejszych miast zachwyci w tym roku tą bożonarodzeniową rozrywką.

Sprawdź, który Jarmark Bożonarodzeniowy jest już otwarty i zaplanuj spacer wśród kolorowych kramów. Zasmakuj świątecznej atmosfery i wybierz nietuzinkowe prezenty dla bliskich! W tych miastach odbywają się w tym roku jarmarki bożonarodzeniowe:

WROCŁAW

Przepiękny wrocławski rynek od piątku 19 listopada zaprasza mieszkańców i turystów do posmakowania (dosłownie!) świątecznej atmosfery. Pachnące choinki, atrakcje dla dzieci, czekoladowe pierniki i grzane wino to stałe punkty programu. Stoiska pełne wyjątkowych wyrobów od polskich producentów zachęcają do zakupów. Pamiętajmy, że wybierając prezenty w takich miejscach, wspieramy lokalnych producentów, a bliskim gwarantujemy niepowtarzalne upominki. W ofercie handlowej znajdziemy m.in. słodycze, wypieki, przetwory, produkty regionalne, pamiątki, odzież rękodzielniczą, jak szaliki, czapki, rękawiczki, swetry, galanterię, biżuterię, ale także kosmetyki, pomysły na prezenty, ozdoby choinkowe, książki, płyty i wiele innych cudowności, których na próżno szukać w galeriach handlowych, do których zazwyczaj wybieramy się na zakupy.

Kiedy: od 19 listopada do 31 grudnia

Gdzie: Wrocław Rynek, ulica Świdnicka, ulica Oławska i Plac Solny

Inne: Jarmark nieczynny 24 i 25 grudnia Główne atrakcje: Oprócz oferty handlowej, we Wrocławiu od 3 grudnia możemy podziwiać iluminacje świetlne, a nawet stać się częścią tej magicznej atmosfery! Wystarczy zajrzeć do bajkowego domku z tarasem i wieżą zegarową, gdzie po skosztowaniu aromatycznego grzanego wina lub zjedzeniu ciepłego posiłku, możemy nacieszyć oczy widokiem na panoramę Rynku i Placu Solnego zanurzonego w niecodziennej scenerii. Dzieciom zaproponowano m.in. karuzelę z ukochanym przez najmłodszych reniferem Rudolfem oraz bajkowy lasek, w którym będzie można zanurzyć się w świat baśni przy muzyce i wizualizacjach. Dla spacerowiczów atrakcją będzie też ognisko i swojski grzaniec. W takiej aranżacji nie sposób się znudzić spacerem.

KATOWICE

W miniony weekend rozpoczął się także jarmark w Katowicach, który potrwa do 23 grudnia. Program przewiduje zorganizowane atrakcje w każdy weekend przedświątecznego okresu. Stoiska rozlokowane po katowickim rynku zapraszają do zakupów regionalnych pyszności, ale także wyśmienitych ziół, kosmetyków naturalnych, tradycyjnych wędlin litewskich, polskich i węgierskich czy też serów z Holandii i ze Słowacji. Oprócz bogatej oferty spożywczej, w której znajdziemy apetyczne pomysły na prezenty dla bliskich (np. kawy i herbaty, miody pitne, czekoladowe figurki), nie brakuje także rękodzieła, które zawsze cieszy się popularnością. Szklane bombki, świeczniki, ceramika artystyczna, biżuteria, minerały, maskotki czy wyroby drewniane.

Kiedy: od 19 listopada do 23 grudnia

Gdzie: Katowice Rynek

Inne: Jarmarkowi towarzyszy lodowisko czynne do końca lutego Główne atrakcje: W Katowicach przewidziano wydarzenia na każdy weekend trwania jarmarku. Szczegółowy program poniżej. Dla najmłodszych nie zabraknie bajkowego pociągu czy plenerowego kina, co pozwoli dzieciom przenieść się do magicznego świata baśni. I weekend – Spotkajmy się na katowickim Rynku, 19.11.2021 – 21.11.2021

II weekend – Andrzejki po Śląsku, 26.11.2021 – 28.11.2021

III weekend – Parada Mikołajkowa, 03.12.2021 – 05.12.2021

Mikołajki – 06.12.2021

IV weekend – Święta tuż tuż – 10.12.2021 – 12.12.2021

V weekend – Kolędowo, 17.12.2021 – 19.12.2021

23.12.2021 r. ZAKOŃCZENIE JARMARKU

GDAŃSK

Kolejny bajkowy jarmark, na którym wprost nie sposób oprzeć się magii świąt. Kramy i atrakcje czekają na odwiedzających na Targu Węglowym, pomiędzy słynnymi bramami – Złotą i Wyżynną. Piękna sceneria do robienia pamiątkowych zdjęć (świecąca kareta, anielski młyn, gigantyczna bombka, przystanek dla zakochanych pod jemiołą), mnóstwo atrakcji dla dzieci i oczywiście kuszące, kolorowe stoiska pełne nietuzinkowych przedmiotów, dekoracji, upominków oraz przysmaków zapraszają do odwiedzenia gdańskiego jarmarku w ciągu pięciu najbliższych tygodni.

Kiedy: od 19 listopada do 24 grudnia

Gdzie: Targ Węglowy i sąsiadujące uliczki Tkacka, Bogusławskiego

Inne: Jarmark został podzielony na strefy: zakątek Mikołajowy (przestrzeń dla najmłodszych), zakątek Łosiowy (świąteczne zakupy), strefa Radosna ( z jedzeniem i piciem)

Główne atrakcje: W Gdańsku ogromne wrażenie robią imponujących rozmiarów dekoracje i atrakcje dla dzieci, jak dwupoziomowa, kunsztownie zdobiona karuzela, anielski młyn czy symulator lotów - sanie Mikołaja. Charakterystyczna dla jarmarku jest brama adwentowa wykonana na wzór kalendarza z okienkami. Od 1 grudnia rozpocznie się odliczanie do świąt, a każdego dnia organizatorzy odkryją tajemnice kalendarza, otwierając kolejne okienka. Program przewiduje także występy i wystawy. Kolędowanie, jazzowe aranżacje świątecznych hitów będą się odbywały popołudniami na scenie lub w bramie. Inne ciekawe propozycje:

27 listopada - wystawa plenerowa z okazji 60-tej rocznicy powstania budynku LOTu

28 listopada - świąteczne przedstawienie dla dzieci oraz czytanie gdańskich legend

5 grudnia - spotkanie ze św. Mikołajem

15 grudnia - parada postaci Dziadek do Orzechów

POZNAŃ

Jarmark w Poznaniu, nazywany też Betlejem Poznańskim mieści się w trzech lokalizacjach i potrwa od 20 listopada do 26 grudnia. Ze względów pandemicznych zrezygnowano z parady, natomiast miasto zdecydowało się na wiele wydarzeń artystycznych, a nawet świąteczne silent disco. Pięknie udekorowane stoiska handlowe zrzeszają producentów, wystawców i rękodzielników, od których smakowitych, uroczych wyjątkowych wyrobów nie sposób oderwać oczu. Każdy znajdzie tu pomysły na nietuzinkowe upominki dla rodziny i przyjaciół.

Kiedy: od 20 listopada do 26 grudnia

Gdzie: Rynek Łazarski (4-19.12.2021); Park Kasprowicza przy Arenie (10-19.12.2021); Plac Wolności (20.11-26.12.2021)

Inne: Atrakcje w różnych lokalizacjach Główne atrakcje:

Oprócz świątecznych zakupów i atrakcji dla dzieci, jak karuzela czy zabawy z postaciami bajkowymi (m.in. Elza i Olaf), nowością jest świąteczne Silent Disco w każdą środę na Placu Wolności oraz połączony z jarmarkiem Poznań Ice Festiwal. Lodowe dzieła sztuki zaprezentują utalentowani artyści i mistrzowie świata w rzeźbie lodowej. Odbędą się także warsztaty dla dzieci.

OPOLE

Stolica Polskiej Piosenki rozpoczyna świąteczną przygodę 4 grudnia. Ulice Opola rozbłysną świątecznym iluminacjami, a na Rynku stanie 16-metrowa choinka. Z zapowiedzi organizatorów wynika, że oprócz kramów z przysmakami i prezentami, głównie od lokalnych wystawców, nie zabraknie rozrywki w postaci diabelskiego młyna, karuzeli i koncertów.

Kiedy: od 4 grudnia do 23 grudnia

Gdzie: Rynek

Inne: Jedyna w Polsce karuzela "sanie Mikołaja"

Główne atrakcje:

W Opolu będzie można doświadczyć prawdziwego lotu saniami Mikołaja. Jedyna w Polsce, jak zapewnia dział promocji miasta, karuzela zabierze chętnych na wysokość 6,5 metra! Aktorzy Opolskiego Teatru Lalki i Aktora zaproszą dzieci i rodziny na przedstawienia baśni Andersena w trzech bajkowych domkach zlokalizowanych na terenie jarmarku. W weekendy odbywać się będą koncerty młodych gwiazd: Sandra Rugała - wokalistkę, autorkę tekstów i kompozytorkę.

Jessika Stellmach - solistkę Studia Piosenki DEBIUT i Wokalnego Studia Kształcenia Jazzowego z MDK w Opolu.

Filip Sterniuka - znany z programu The Voice of Poland.

TORUŃ

Jak świąteczne pierniki to tylko z Torunia! Nie zabraknie piernikowych wypieków na stoiskach tego zabytkowego miasta. Toruński rynek zamieni się w bajkową krainę, a oprócz słodkości i tradycyjnych wyrobów na świąteczny stół, będzie można zakupić ozdoby świąteczne, dekoracje, ubrania hand made, akcesoria biżuteryjne, ceramikę i wiele innych niepowtarzalnych produktów.

Jarmark rozpocznie się paradą, na którą w tym roku wile miast się nie zdecydowało. Jeśli lubicie barwne, bajkowe pochody to właśnie w Toruniu macie okazję wziąć udział w Wielkiej Paradzie, którą poprowadzi święty Mikołaj, a całość uatrakcyjnią szczudlarze, postacie bajkowe i animatorzy grupy Fire Show, która zadba o ciepło i blask ognia na toruńskim rynku.

Kiedy: od 27 listopada do 21 grudnia

Gdzie: Rynek Staromiejski (brama otwierająca od ul. Szerokiej i od ul. Chełmińskiej)

Inne: Wielka Parada 27 listopada Główne atrakcje:

Wielka Parada otwierająca jarmark to zdecydowanie najbardziej barwne i radosne wydarzenie, ale przez cały okres trwania jarmarku nie zabraknie atrakcji dla odwiedzających świąteczne miasteczko. Najwięcej zabaw skierowano do dzieci i rodzin m.in. wstępy cyrkowców, warsztaty kulinarne, konkursy, czytanie bajek, kino pod chmurką i czytanie baśni, śnieżne miasteczko czy zdjęcia z Mikołajem. W programie również wiele koncertów (Chór Cantamus, Big Joe Cover Band, Dj Pac One i inni) oraz kilka akcji edukacyjno-charytatywnych, w tym cały jeden dzień poświęcony toruńskim fundacjom.

KRAKÓW

Na krakowskie targi bożonarodzeniowe zjadą się wystawcy nie tylko z regionu, ale także zza granicy oferując wysokiej jakości tradycyjne sery, wędliny, wina, łakocie. Znajdziemy stoiska ze smakołykami m.in. z Litwy, Węgier czy Słowacji. Pośród kilkudziesięciu kramów nie zabraknie ofert rękodzielników, niepowtarzalnych dekoracji świątecznych i pomysłów na prezenty.

Kiedy: od 27 listopada do 26 grudnia

Gdzie: Rynek Główny w Krakowie

Inne: część poświąteczna od 27 grudnia aż do 2 stycznia Główne atrakcje:

Krakowski jarmark, zwany też targami bożonarodzeniowymi, to przede wszystkim jedna z najbogatszych w Polsce świąteczna oferta handlowa. Kupcy i wystawcy z kraju i Europy będą proponować szeroki asortyment, od wyrobów kulinarnych, przez ubrania, zabawki po regionalne pamiątki. Rzemieślnicy i twórcy DIY zajmą blisko 80 udekorowanych domków handlowych. Można będzie spróbować Galicyjskiego Grzańca, obejrzeć pokaz Dziadów i spotkać św. Mikołaja.

WARSZAWA

Stolica Polski zapowiada chyba jeden z najdłużej trwających jarmarków. Rozpocznie się 26 listopada, ale potrwa aż do Trzech Króli, czyli do 6 stycznia. Międzymurze im. Piotra Biegańskiego ponownie ozdobią stragany pełne rękodzieła, wyrobów artystycznych, przysmaków. Kiedy: od 26 listopada do 6 stycznia

Gdzie: Międzymurze Piotra Biegańskiego

Inne: szeroka oferta handlowa

Główne atrakcje:

Warszawa zaprasza do bogatej oferty handlowej oraz podziwiania pięknych świątecznych dekoracji miejskich. Ustępuje jednak miejsca pozostałym miastom w Polsce pod względem oferty programowej, co być może wynika z przezorności władz w okresie pandemii. Na rozległym placu rozświetlonym lampkami staną kolorowe domki handlowe, a w nich szeroki wybór prezentów dla każdego!

BYDGOSZCZ

Tegoroczna edycja Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego to - oprócz szerokiej oferty gastronomicznej i handlowej - koncerty muzyki na żywo i wesołe miasteczko. Jarmark ożywi miejskie życie w dniach 20 listopada - 22 grudnia. Ciekawostką jest włączenie się bydgoskich restauratorów w tworzenie imprezy. Będą mogli zadeklamować swoją ofertę w niecodzienny sposób, zainteresować odwiedzających historią swojej restauracji. Władze oddają na potrzeby jarmarku więcej przestrzeni, tworząc obszary handlowe i strefę rozrywki. Wszystko w iście bajkowej scenerii.

Kiedy: od 20 listopada do 22 grudnia

Gdzie: Stary Rynek, Plac Teatralny, ulica Mostowa, Most Staromiejski, ulica Grodzka

Inne: wyjątkowe degustacje i oferta kulinarna od lokalnych restauratorów, wesołe miasteczko Główne atrakcje:

Stuletnia karuzela wenecka (podróżującą po całej Europie) to tylko jedna z nielicznych atrakcji wesołego miasteczka, które w zimowej scenerii powstało w Bydgoszczy. Koło widokowe, rollercoastery, mniejsze karuzele dla dzieci zapewnią moc przygód. Muzyka na żywo oraz mikołajkowa niespodzianka 6 grudnia to przedsięwzięcia mające na celu umilić Bydgoszczanom i przyjezdnym świąteczny czas.

ŁÓDŹ

Ulica Piotrowska i Plac Schillera został rozświetlony świątecznymi lampkami i wypełnił się zapachami świątecznych potraw, gorącej czekolady i specjałów oferowanych na jarmarku. Oferta wystawców z bożonarodzeniowymi dekoracjami, przysmakami, tradycyjnym jedzeniem oraz wyrobami rękodzielniczymi będzie dostępna na łódzkim jarmarku do 23 grudnia.

Kiedy: od 28 listopada do 23 grudnia

Gdzie: ulica Piotrkowska, Plac Schillera

Inne: wesołe miasteczko, muzyka na żywo Główne atrakcje:

Dla dzieci i rodzin, które to najczęściej wypatrują magicznych zakątków podczas Jarmarku, czekać będą wesołe miasteczko, diabelski młyn, wioska św. Mikołaja i piernikowa chatka! Odwiedzającym czas umilą popołudniowe koncerty, a nawet Show Krzysztofa Skiby, który niejednego rozbawi do łez. Mamy dla Was program występów w Łodzi: 28.11.2021 Bajkowy jarmark – koncert piosenek z bajek ze spotkaniem z bohaterami najpiękniejszych opowieści dla dzieci

04.12.2021 Świąteczny program Skiba Show – Krzysiek Skiba

05.12.2021 Jarmarkowe Mikołajki – MrBeat wykonujący utwory zespołu The Beatles

11.12.2021 Jacek Kawalec Show – spotkanie z popularnym polskim aktorem

12.12.2021 Ola & Szewcu Acoustic – świąteczne przeboje

18.12.2021 Koncert Manolo Cafe – świąteczne przeboje

19.12.2021 2m Acoustic Trio – świąteczne przeboje

Jarmarki odbywają się w miastach całej Polski i są jednymi z najpiękniejszych miejskich wydarzeń w roku. Pozwalają nacieszyć oczy urokliwymi dekoracjami, poczuć magię świąt spędzić czas z rodziną w bajkowej scenerii, co szczególnie pozwala najmłodszym budować wyjątkowe wspomnienia. Warto zaznaczyć, że świąteczne zakupy na jarmarkach bożonarodzeniowych to nie tylko szansa na znalezienie niepowtarzalnych, jakościowych prezentów dla bliskich, ale także wspieranie producentów regionalnych i rzemieślników. Spacer po świątecznym miasteczku jest też ciekawą propozycją na romantyczną randkę w zimowej scenerii. Wybierasz się na któryś z najsłynniejszych polskich jarmarków? A może polecasz jarmark bożonarodzeniowy w swoim mieście?

