Japonia zamknęła granice przez omikron. Zakaz lotów przedłużony do 31 grudnia 2021

8 listopada 2021 Japonia rozluźnia obostrzenia COVID-19 dla przybyszów z zagranicy, ale niedługo później całkowicie zamknęła granice z powodu wariantu omikron koronawirusa. Zakaz lotów został przedłużony do 31 grudnia 2021. Sprawdźcie, jakie dokładnie są zasady wjazdu i obostrzenia COVID-19 w Japonii.

Japonia za murem obostrzeń przeciw COVID-19

Japonia zastosowała u siebie jedne z najsurowszych na świecie obostrzeń przeciw pandemii COVID-19. Kraj od lata 2020 jest praktycznie zamknięty dla wszystkich przybyszów z zewnątrz. Ścisła izolacja Japończyków od świata w połączeniu z szeroko zakrojoną akcją szczepień i powszechnym noszeniu maseczek w niemal wszystkich miejscach mniej lub bardziej publicznych sprawiły, że Kraj Kwitnącej Wiśni niemal całkowicie zdusił ogniska koronawirusa na swoim terenie. Jeszcze w piątek 5 listopada 2021 media japońskie ogłosiły, że w Tokio, liczącym niemal 14 milionów mieszkańców, odnotowano tylko 25 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To był już dziewiąty dzień z rzędu, gdy w całej metropolii zgłoszono poniżej 30 przypadków zachorowania na COVID. Niedziela 7 listopada 2021 była z kolei pierwszym od 15 miesięcy dniem, w którym nie zmarła na koronawirusa ani jedna osoba.

Obostrzenia COVID-19 w Japonii. Co zmieniło się na początku listopada 2021?

Zmniejszająca się szybko liczba zachorowań na COVID-19 zachęciła przedstawicieli branży turystycznej Japonii i wielu innych gałęzi biznesu do zwiększania nacisków na rząd i domagania się poluzowania obostrzeń przeciw COVID-19. Wreszcie rząd Japonii uznał, że najwyższa pora zacząć powolny marsz w kierunku normalności. Od poniedziałku 8 listopada 2021 część obostrzeń COVID w Japonii została poluzowana.

Pierwszym krokiem do normalizacji sytuacji w Japonii stało się dopuszczenie do podróży biznesowych i wpuszczanie na teren kraju studentów i wyspecjalizowanych pracowników w ramach programów stażowych. Wszystkie osoby, które chcą przekroczyć granice Japonii, muszą jednak być w pełni zaszczepione przeciw COVID-19, posiadać negatywny test na koronawirusa z wynikiem ujętym w odpowiednim formularzu, a także odbyć trwającą 3 dni kwarantannę. To i tak poprawa w stosunku do poprzednich zasad, które nakazywały nawet repatriantom ścisłą dwutygodniową kwarantannę z możliwością skrócenia jej do 10 dni dla osób zaszczepionych.

Japonia: obostrzenia COVID-19 dla turystów zwiększone przez wariant omikron

Minister Spraw Zagranicznych Japonii, Seiji Kihara, zapowiedział na konferencji prasowej, że luzowanie obostrzeń dla podróżnych dopiero się zaczyna. Ułatwienie podróży biznesowych to tylko pierwszy krok. Stwierdził, że być może Japonia otworzy się na zagranicznych turystów jeszcze do końca 2021 r.

Niestety, pojawienie się wariantu omikron koronawirusa zmieniło wszystkie plany japońskiego rządu. Przyloty z zagranicy zostały zakazane aż do 31 grudnia 2021. Bieżące informacje o zasadach wjazdu i obostrzeniach COVID-19 w Japonii można znaleźć na oficjalne stronie rządowej. Portal Japan-Guide.com sporządził listę najważniejszych japońskich atrakcji turystycznych, które pozostają otwarte dla zwiedzających. Jeśli wybieracie się do Japonii w podróż służbową, zapoznajcie się z aktualizowaną na bieżąco listą atrakcji.

