Jamie Oliver: wyżerka na luzie i wyznania miłości. Mamy przepisy mistrza kuchni!

Jamie Oliver zaprasza do stołu

Brytyjski kucharz Jamie Oliver to bez wątpienia jedna z największych gwiazd branży kulinarnej na świecie. Autor wielu programów telewizyjnych i książek z przepisami. W Polsce właśnie ukazała się jego najnowsza publikacja pt. „Razem”, wydana nakładem Insignis. Jamie Oliver zadedykował ją m.in. pracownikom służby zdrowia, którzy walczą z pandemią, bo dzięki nim możemy się dziś spotkać z rodziną czy przyjaciółmi przy stole. - Słowo „razem” w 2021 r. porusza bardziej niż kiedykolwiek - zaznacza.

„To, przez co przeszliśmy – wspólnie – jest bardzo nietypowe. Wielu z nas uświadomiło sobie, że niesłusznie braliśmy niektóre proste przyjemności codziennego życia za coś oczywistego. Bycie ze sobą to cenny dar” - pisze Jamie Oliver we wstępie swojej książki. I dodaje: