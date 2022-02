Jakie rozkazy otrzymali rosyjscy dowódcy od Putina? Niepokojący wpis senatora USA

W sobotę Jerzy Aleksandrowicz - ekspert specjalizujący się w prawnych aspektach obronności, zbrojeń, bezpieczeństwa i lotnictwa - napisał na Twitterze:

Od kolegi z Ukrainy. Rosjanie podciągają w pobliże Kijowa 2S7 Pion [radziecka armata samobieżna kalibru 203 mm - red.]. To zdolny do rażenia także taktycznymi pociskami nuklearnymi sprzęt. Nie może być zgody na użycia tego tylu broni do ostrzału miast.