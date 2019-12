Jaki prezent dla miłośników fotografii mobilnej? Poznaj Huawei P smart Pro

Wyjątkowy design wyróżni Cię z tłumu

Wyświetlacz w Huawei P smart Pro stanowi aż 91% wielkości przedniego panelu, co dostarcza użytkownikom jeszcze bardziej wciągające i angażujące doświadczenia z oglądania filmów oraz grania. Ten niemal bezramkowy smartfon wyposażono w ekran Ultra FullView o przekątnej 6,59 cala i rozdzielczości 2340 x 1080 pikseli. Dzięki niezwykle realistycznemu odwzorowaniu kolorów konsumpcja treści jest czystą przyjemnością. Tył urządzenia wykonano z zaokrąglonego szkła 3D, co prezentuje się niezwykle efektownie, ale i jest praktyczne oraz wygodne w codziennym użytkowaniu. Smartfon jest dostępny w dwóch przyciągających uwagę kolorach – czarnym oraz opal.

Aparat, który uchwyci każdą chwilę

O wysokiej jakości fotografie w Huawei P smart Pro dba aparat złożony z trzech obiektywów – głównego (48MP), ultraszerokokątnego (8MP), który bez problemu obejmie piękny krajobraz oraz obiektywu przeznaczonego do rozmycia tła (2MP). Mocną stroną smartfonu są zdjęcia wykonywane w trudnych warunkach oświetleniowych. Aparat główny wspiera sztuczna inteligencja, co m. in. stabilizuje obraz w trybie nocnym, a to przekłada się na wysoką jakość fotografii po zmroku. Telefonem nagrasz też niezapomniane filmy, a to wszystko w trybie ultraszerokokątnym do 120 stopni. Sześciokrotny zoom cyfrowy przybliży Ci niewielkie lub oddalone przedmioty. To świetne rozwiązanie w przypadku fotografowania majestatycznej architektury i niezwykłej przyrody w trakcie podróży.