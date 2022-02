Jak zrobić idealne frytki? Poznaj kulinarne triki szefów kuchni

Mistrz kuchni proponuje smażyć ziemniaki trzy razy. Na początku poleca gotować na małym ogniu pokrojone w słupki ziemniaki. Szczególnie zaleca wziąć gatunki Golden Wonder, Maris Piper, King Edward lub Sebago. Mają się gotować około 20 minut i być bliskie rozpadu. Ziemniaki są następnie odsączone i pozostawione do wystygnięcia. Następnie szef Blumenthal wstawia je do zamrażarki na około godzinę.

Smażenie frytek jak Heston Blumenthal

Po wyjęciu porcji frytek należy umieścić je we frytkownicy z olejem rozgrzanym do 130°C, aż uzyskają bladożółty kolor. Podsmażone frytki należy osuszyć na papierowym ręczniku i ponownie wstawione do zamrażarki na godzinę. Ostatni etap to smażenie frytek w temperaturze 180°C przez około 5-7 minut. W tym czasie mają uzyskać złocistobrązowy kolor.