Jak zmieniły się rasy psów? Niektóre z nich ludzie zamienili w inwalidów. Oto najbardziej zniekształcone psy świata

Hodowla psów znana jest od wieków, jednak na przestrzeni ostatnich 100 lat znacząco zmieniła wygląd niektórych ras. Niestety nie zawsze chodzi w niej o podtrzymacie dobrych genów, a coraz częściej o dopasowanie psa do ludzkich upodobań. Trudno uwierzyć, jak bardzo w ciągu zaledwie jednego wieku zmieniły się poszczególne rasy. Niektóre porównania są szokujące!

Hodowla psów znana od starożytności Psy to jeden z gatunków zwierząt odznaczających się największym zróżnicowaniem cech fizycznych pośród ssaków. Mnogość ras, typów i cech charakteru przyprawia o zawrót głowy. Spójrzmy na Grzywacza chińskiego i Wilczarza irlandzkiego - trudno uwierzyć, że to wciąż ten sam gatunek! Do takiego stanu rzeczy doprowadziła staranna selekcja, praktykowana już od starożytności. W XVII wieku pojawiło się pierwsze polskie źródło informacji dotyczące ras psów i ich hodowli - książka „Myślistwo z Ogary” autorstwa Jana Ostroroga. Dokument stanowi podręcznik hodowli ras psów najpopularniejszych w tamtym okresie, a więc jest poświęcony w głównej mierze chartom i ogarom. Od momentu ukazania się książki wiele ras uległo znacznym deformacjom, największym zaś w ciągu ostatnich 100 lat. Jak bardzo się zmieniły?

Czemu służy hodowla? U podstaw istnienia hodowli psów rasowych leży chęć podtrzymania najlepszych cech - zarówno fizycznych, jak i psychicznych - poszczególnych ras. Ich zróżnicowanie historycznie bazowało przede wszystkim na funkcjach użytkowych. Inaczej bowiem powinien wyglądać i zachowywać się pies przeznaczony do polowania na dzika, inaczej zaś ten, który aportuje zwierzynę drobną lub asystuje na dworze królewskim. Jak wynika z regulaminu hodowli psów rasowych:

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstaw naukowych. Kiedy przyjrzymy się jednak temu, jak zmieniły się rasy psów na przestrzeni lat i jak fakt ten wpłynął na ich zdrowie, możemy nabrać poważnych wątpliwości co do szlachetności idei i celu. Wzorce ras Dobór psów przeznaczonych do reprodukcji kierowany jest nie zawsze podtrzymaniem cech użytkowych, a często upodobaniami przyszłych właścicieli. Stąd psy stają się coraz bardziej kanapowe, a co za tym idzie - zniekształcone. Wystarczy przyjrzeć się Owczarkom Niemieckim - kiedyś postawnym psom użytkowym, dziś psom, w których wzorcu rasy widnieje wymóg kątowanych tylnych nóg. Efekt krzyżowania dążącego do uzyskania przygiętego tyłu jest taki, że owczarki mają coraz częściej kłopoty z kręgosłupem, i to nie tylko w zaawansowanym wieku.

Znaczący wpływ na wygląd ras mają wytyczne Związku Kynologicznego i werdykty jury na Wystawach Psów Rasowych. To tam przecież zwierzęta zdobywają tytuły, pozwalające na uzyskanie rodowodu przez ich potomstwo. Jak długo trwa hodowla psów wystawowych? Mamy z nią do czynienia od ok. 120 lat. Oznacza to, że od tego czasu psy są oceniane według wymyślonych przez ludzi standardów. Skąd biorą się owe standardy? Wzorce ras są opracowywane przez Międzynarodową Federację Kynologiczną (FCI), będącą nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych na świecie. Wzorzec zatwierdzany jest na podstawie propozycji złożonej przez kraj macierzysty rasy, po przejściu przez ściśle uregulowaną procedurę. We wzorcu znajdują się elementy takie jak: przeznaczenie i użytkowanie rasy

informacja, czy rasa podlega próbom pracy

rys historyczny

wygląd ogólny

proporcje

usposobienie

szczegółowy opis budowy anatomicznej

sposób poruszania się

dopuszczalne umaszczenie

wielkość

wady z podkreśleniem wad dyskwalifikujących

Hodowla psów wystawowych - efekty Być może wszystko byłoby w porządku gdyby nie fakt, że kontrolowane rozmnażanie doprowadziło do poważnych upośledzeń niektórych ras. Wiele psów z użytkowych stało się niepełnosprawnymi, a co za tym idzie - kompletnie uzależnionymi od człowieka. Jeśli Buldożki francuskie nie są w stanie urodzić się bez ludzkiej ingerencji, bo ich nosy są tak zdeformowane, że trzeba z nich usunąć wodę, by mogły oddychać - coś tu jest nie w porządku. Niestety często zapominamy, że nasze upodobania i gust wpływają na zdrowie zwierząt i - niejednokrotnie - ich cierpienie. Zobaczcie, jak 100 lat hodowli zmieniło poszczególne rasy. Niektóre porównania są szokujące! Przesuń suwak by sprawdzić, jak zmieniły się psy.

