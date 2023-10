Jak zabezpieczyć kwiaty na cmentarzu przed kradzieżą? Te proste triki popsują szyki złodziejom

Groby na Wszystkich Świętych uginają się pod ciężarem donic z chryzantemami, ozdobnych wieńców i zniczy. Wiele z tych ozdób staje się łupem złodziei, którzy nie mają żadnych skrupułów, aby je ukraść i ponownie sprzedać na czarnym rynku. Co zrobić, aby zabezpieczyć kwiaty i znicze przed kradzieżą? Czy są skuteczne sposoby na to, aby pokrzyżować plany złodziejom? Sprawdźmy.

Hieny cmentarne – o kim tak mówimy?

Tak potocznie mówimy o osobach, które na kilka dni przed pierwszym listopada odwiedzają cmentarze, ale bynajmniej nie po to, aby zapalić na grobach znicz. Ich wizytacja powiązana jest z obserwacją grobów i zapamiętaniem tych, które są już ozdobione kwiatami i zniczami. Następny ich krok, to ponowne przyjście na cmentarz – najczęściej wieczorem, gdy jest już mniej ludzi – i zabranie z wcześniej upatrzonych grobów wiązanek i lampionów. Co się potem z nimi dzieje? Zwykle złodzieje próbują je sprzedaż po „promocyjnej” cenie, rzadziej stawiają je na swoich grobach. Policja w takich sytuacjach często jest bezradna i zaleca, aby groby ozdabiać najpóźniej jak się da – najlepiej w dniu Wszystkich Świętych, kiedy ruch na cmentarzach jest na tyle duży, że złodzieje obawiają się złapania ich na gorącym uczynku. Możesz użyć specjalnego kleju lub taśmy, aby przymocować znicze do płyty nagrobnej. 123RF/spitzi1

Jak zabezpieczyć grób przed kradzieżą? Przyda się marker lub farba olejna

Wiele osób już zawczasu obmyśla sposoby na to, jak pokrzyżować plany hienom cmentarnym. Jednym z nich jest personalizacja ozdób, czyli subtelne oznaczenie kwiatów lub zniczy tak, aby nie nadawały się one do powtórnej sprzedaży. Jak to zrobić? Na przykład za pomocą markera narysować drobne kropeczki na płatkach kwiatów lub napisać na zniczu inicjały zmarłego. Oznaczenie powinno być na tle widoczne, aby od razu zniechęciło złodzieja do kradzieży. Z drugiej strony, nie możemy też przesadzić z oznaczeniami, aby nie zniszczyć kompozycji – zwłaszcza jeśli zamiast markera, chcemy użyć farbę olejną. Zamiast niej lepiej sprawdzi się farba w sprayu. Szybko schnie, a ponadto ryzyko, że pobrudzimy nią pomnik, jest dużo mniejsze niż w przypadku farby olejnej.

Do personalizacji zniczy dobrze się sprawdzi także lakier do paznokci. Jest on odporny na warunki atmosferyczne, a przy tym widoczny gołym okiem. Kwiaty możemy skropić także odrobiną roztopionego wosku. Ten sposób również jest często praktykowany i skuteczny.

Plastikowa butelka, nożyczki i żwir – z tym zestawem nie poradzi sobie żaden złodziej

Sztuczne kwiaty bardzo często padają łupem złodziei. Kompozycje ze sztucznych kwiatów potrafią kosztować krocie, więc tym bardziej warto zabezpieczyć je przed potencjalną kradzieżą. Pustą plastikową butelkę o pojemności ok. 1,5 l przecinamy na pół i zostawiamy część z dnem. Po bokach za pomocą ostrego noża lub nożyczek wycinamy otwory, a następnie wsadzamy w nie łodygi (do jednego otworu można powciskać po 2-3 kwiatki), po czym splatamy je ze sobą. Całość umieszczamy w wazonie. Na koniec butelkę przysypujemy białym żwirem. Tym prostym sposobem możemy przechytrzyć złodzieja, który z pewnością nie będzie tracił czasu na mocowanie się z bukietem kwiatów.

Fotopułapka – najnowsza technologia w walce ze złodziejami

Popularne sposoby na walkę ze złodziejami cmentarnymi nie zawsze przynoszą oczekiwane rezultaty. Jeśli złodziej się uprze, to i tak zagarnie upatrzoną wiązankę – nawet jeśli będzie miała ona drobne niedoskonałości. Choćby na złość. Expressilustrowany.pl przytacza historię 67-letniej łodzianki, która miała okazję natknąć się na wyjątkowo bezczelnego złodzieja.

– Znajoma, która ma grób na cmentarzu katolickim przy ul. Szczecińskiej, polała wiązankę stearyną. Gdy kilka dni później przyszła na cmentarz, znalazła kartkę: „Jeszcze raz tak zrobisz, a zniszczę ci pomnik” – opowiada 67-letnia łodzianka, mieszkanka Polesia cytowana przez expessilustrowany.pl.

Złapanie złodzieja na gorącym uczynku zdarza się bardzo rzadko, dlatego jeśli bardzo zależy nam, aby ukarać złodzieja, możemy zamontować na grobie fotopułapkę. Jest to urządzenie, które reaguje na ruch, więc jeśli tylko wykryje jakiś w okolicy nagrobka, zrobi zdjęcie i prześle je na wskazany numer telefonu. Koszt takiego gadżetu waha się od 50 zł w górę. Można je wykorzystać także na działce lub swojej posesji. Złodzieje powinni mieć też na uwadze, że za kradzież wiązanek lub zniczy grozi grzywna lub kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Warto zatem, aby każdy kto ma pomysł okradania grobów z kwiatów lub zniczy, wcześniej zapoznał się z artykułem 262 Kodeksu karnego.