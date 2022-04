Jak wybrać najlepsze i najzdrowsze jajka, czyli zerówki kontra klatkowe. Co oznaczają kody na skorupkach? Anna Daniluk

W czasie Świąt Wielkanocnych jajka stają się produktem pierwszej potrzeby. Używamy ich do ciast, pieczeni, klopsów, majonezów i podajemy jako dodatek do żurku. Warto wiedzieć, jakie jajka wybrać, aby były nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Co oznaczają kody na skorupkach? Jakie właściwości odżywcze mają jajka i jak je przechowywać?