Jak usunąć ości z ryby? Trzy sposoby na pysznego karpia. Kluczowy składnik możesz mieć w kuchennej szafce

Wrzątek do zalania ryby

Marynata octowa do ryby – przepis podstawowy

Zalewa octowa do ryby

Zalewa octowa do ryby

Jedną z najczęściej stosowanych metod ułatwiających pozbycie się ości z ryby jest zalanie octem. Na Pomorzu smaży się rybę w panierce, a następnie wkłada do dużego słoika i wraz z ulubionymi przyprawami zalewa gorącą wodą z octem winnym lub spirytusowym. Rybę panierowaną następnie się zakręca i odstawia do lodówki na około tydzień.

Marynata octowa do ryby – przepis podstawowy

Jak zrobić zalewę octową?

Filetowanie ryby

Najważniejsze w usunięciu ości z ryby jest umiejętne filetowanie. Za pomocą ostrego noża należy odciąć ości od kręgosłupa z jednej i drugiej strony. Najlepiej zrobić to zdecydowanym ruchem, aby odeszło jak najmniej mięsa. Można też kupić specjalną pęsetę do usuwania ości. Takie akcesorium przydaje się również do gotowania owoców morza i usuwania chropowatych odłamków muszli.