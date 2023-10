Jak uratować sfilcowany sweter? Te sposoby mogą cię zaskoczyć. Dowiedz się, jak dbać o ubrania z wełny

Co to znaczy, że sweter jest sfilcowany?

Jak uratować sfilcowany sweter. Poznaj te sprawdzone sposoby!

Skurczony sweter zanurz w mleku

To nie żart, ale jedna z metod, dzięki której masz szansę na odratowanie sfilcowanego swetra. Jednak zanim sweter namoczymy w mleku, wpierw zanurzamy go w wodzie z dodatkiem 1 zakrętki szamponu dla niemowląt. Pamiętajmy, ze wełna wchłania wodę, dlatego musimy jej nalać do miski lub wanny odpowiednio dużo. Sweter namaczamy przez 45 min, po czym przekładamy go do 3 l wody z dodatkiem 1 i 1/2 szklanki mleka. Po tym czasie sweter wyjmujemy z mieszanki, dokładnie płuczemy pod bieżącą wodą i odciskamy. W przypadku ubrań z wełny lepiej zrezygnować z wirowania. Jeśli sweter jest duży i trudno nam go odcisnąć z wody, możemy spróbować go odwirować, ustawiając program na najniższe obroty. Lepiej jednak odzież rozłożyć na ręczniku i pozostawić do wyschnięcia.