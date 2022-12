Jak uniknąć rodzinnych kłótni podczas Świąt Bożego Narodzenia? Zobacz nasze porady i sprawdź, jakich tematów nie poruszać przy stole Katarzyna Dębek

Okres świąteczny to wyjątkowo nerwowy czas dla wszystkich. Przygotowania do Wigilii i spotkania z rodziną przy świątecznym stole nie zawsze są łatwe. Wtedy często zaczynają się dociekliwe pytania, niewygodne tematy i kłótnie. Nie warto się w nie angażować. 123 RF Zobacz galerię (8 zdjęć)

Święta Bożego Narodzenia to okazja do spotkania w gronie najbliższej, jak i dalszej rodziny. Powinny one przebiegać w spokojnej i miłej atmosferze. Nie zawsze tak jest. Sprzątanie, przygotowywanie potraw może skutecznie zakłócić czas przed Wigilią, co będzie miało odzwierciedlenie później. Jednak to nie wszystko. Istnieją tematy rozmów, których lepiej nie poruszać. Zobaczcie nasze porady, dzięki którym ten czas będzie magiczny, a nie pełen sprzeczek.