Jak udekorować dom na sylwestra? Najmodniejsze sylwestrowe dekoracje 2022. Tak ozdobisz dom zaledwie w kilka chwil

Dekoracyjne balony – niezawodna i tania sylwestrowa dekoracja

Balony to tanie i sprawdzone dekoracje, która doskonale wkomponują się nawet w niewielką przestrzeń. Możemy je rozrzucić na podłodze lub napełnić helem i ulokować pod sufitem. Jeśli nie dysponujemy gazem, wystarczy je nadmuchać w sposób konwencjonalny i zamocować za pomocą sznurka do lampy sufitowej, karnisza czy półki.

Najlepsze dekoracje sylwestrowe 2022. Jak powitać Nowy Rok w dobrym stylu?

Sylwestrowe oświetlenie to pomysł na klimatyczną dekorację za grosze

Jeśli nie chcemy wydać kroci na spektakularne disco kule czy inne świetlne dekoracje na sylwestrowe party, warto wykorzystać to, co mamy już w domu. Świetnie sprawdzą się w tej roli bożonarodzeniowe lampki LED zarówno te klasyczne z wtyczką podłączaną do gniazdka, jak i łezki zasilane bateriami. Możemy nimi udekorować sylwestrowy stół, parapet czy komodę. Przydadzą się również do podświetlenie ażurowych gwiazd z papieru czy dekoracyjnych lampionów w formie domków, czy w klasycznych kształtach.