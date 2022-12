Jak stosować cynamon? Najlepsze przepisy z cynamonem nie tylko na słodko. Aż 13 przepisów na korzenne pyszności

Ciasto z jabłkami

Ciastka i skandynawskie drożdżówki

Cynamon do ryb

Dla wielu osób zaskakującym dodatkiem do mięs jest używanie przypraw najczęściej kojarzonych ze słodkimi wypiekami. Jednym z takich składników jest cynamon. W okresie świąt Bożego Narodzenia szczególną popularnością cieszą się śledzie po kaszubsku. Najważniejszym zabiegiem jest zachowanie równowagi między słodkim smakiem rodzynek, aromatem cynamonu i słonością ryby.

Ciekawostką jest, że cynamon znakomicie pasuje do dań z pomidorów. Warto dodać szczyptę do sosu pomidorowego, aby podkreślić jego korzenny, słodki smak. W kuchni arabskiej cynamon dodawany jest do dań z baraniny oraz do potraw z bakłażana.