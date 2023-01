Jak radzić sobie ze stresem? Wypróbuj 7 sprawdzonych sposobów na regenerację mózgu zniszczonego skutkami długotrwałego stresu Monika Góralska

W obecnych czasach o stres nietrudno. W codziennym życiu mamy tak wiele stresujących sytuacji, pojawiają się ciągłe obawy o przyszłość swoją i rodziny w związku z inflacją, wojną, chorobami. Do tego dochodzi pośpiech i zabieganie w pracy i domu, a to wszystko odbija się na naszym zdrowiu. Długotrwały stres prowadzi do wielu zaburzeń w funkcjonowaniu układu sercowo-naczyniowego, z zawałem serca na czele. Chroniczny stres niszczy również mózg, prowadząc do zmian w jego strukturze. Proces ten da się zatrzymać, a mózg zregenerować. Oto skuteczne sposoby na stres, dzięki którym odbudujesz swój mózg.